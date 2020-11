Meghan Markle vota, è la prima volta per un Reale. Il Palazzo trema

editato in: da

Meghan Markle ha votato per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Per la prima volta un membro della Famiglia Reale britannica esprime il suo voto politico durante l’elezione presidenziale americana. Ma Meg può farlo.

La moglie di Harry è infatti una cittadina statunitense e ha tutto il diritto di votare. In più, le dimissioni, non certo indolori, dalla Famiglia Reale, le hanno dato la libertà di esercitare il suo diritto al voto. Infatti, i membri della Corte britannica sono obbligati ad astenersi da qualsiasi implicazione politica. Nemmeno possono esprimere la loro opinione, dovendo mantenere la più stretta neutralità in questo ambito.

Ma ormai per Lady Markle le cose sono molto diverse. Ora non è più obbligata a seguire il protocollo e può vivere in totale autonomia, anche se il fatto di essere la moglie di un Principe inglese, nipote della Regina Elisabetta, figlio e fratello, degli eredi al Trono, dovrebbe frenare Meghan dall’esprimere le proprie preferenze politiche pubblicamente.

Infatti, ha gettato la Monarchia nell’imbarazzo, quasi uno scandalo, quando qualche tempo fa comparendo nel video per Time 100 ha lanciato un messaggio che sembrava una critica, nemmeno troppo velata, a Donald Trump. Ad aggravare la questione era il fatto che Harry fosse presente lì con lei. Infatti, molti si sono indignati del fatto che un Reale britannico intervenisse nella politica degli Usa.

Comunque, stando a quanto riporta il Daily Mail, Meghan ha votato via mail dalla sua villa super lusso a Montecito (mentre Melania Trump bellissima ha votato con un abito di Gucci in un seggio elettorale). Non è noto a chi è andata la sua preferenza, ma è facile immaginare che il candidato da lei scelto sia Joe Biden, dato che più volte e anche prima di diventare Duchessa del Sussex, Meg ha criticato l’operato e le idee di Trump. E intanto il Palazzo trema. Ovviamente Harry, non essendo cittadino americano, si è astenuto dal voto.