Meghan Markle vola in Canada e lascia solo Harry che si sfoga

Meghan Markle è già tornata in Canada e ha lasciato solo Harry che è rimasto a Londra. Ufficialmente la loro nuova vita da cittadini privati inizia il primo aprile ma l’ex attrice non vedeva l’ora di andarsene dalla Gran Bretagna.

Secondo quanto riporta il Telegraph i Sussex hanno avuto un incontro con il loro staff inglese durante il quale Lady Markle si è commossa. Poi ha preso un aereo per tornare a Vancouver da suo figlio Archie, rimasto in Canada dove è affidato alle cure della tata e di Jessica Mulroney, l’amica del cuore di Meg. Secondo indiscrezioni, presto Harry raggiungerà la moglie. Quindi probabilmente non aspetterà la fine del mese per partire.

In ogni caso, manterranno Frogmore Cottage, la residenza nei pressi di Windsor per la ristrutturazione della quale hanno speso migliaia di sterline dei contribuenti. Si dice inoltre che la coppia stia in procinto di comprare o di affittare una sontuosa villa a Malibu, in California, vicino a Doria Ragland, la mamma di Meghan.

Intanto, mentre è evidente che Lady Markle non si sia pentita di aver divorziato dalla Famiglia Reale e da Kate Middleton con la quale è calato il gelo polare, Harry non ha nascosto alcuni dubbi, anche in considerazione dell’offerta della Regina Elisabetta pronta a riaccoglierlo a Corte con o senza Meghan. Anche se da quanto ha inconsapevolmente rivelato e dalle recenti immagini con la moglie, sembra essere felice della decisione che ha preso

Harry infatti è stato vittima di due comici russi che spacciandosi per Greta Thunberg e suo padre hanno fatto confessare al Principe su cosa pensasse della Megxit.

Il fratello di William ha affermato che la sua vita in Canada è decisamente migliore di quella a Londra e ha ammesso che lasciare la famiglia reale è stato doloroso, ma naturale. “Ho fatto il militare per dieci anni – ha detto – e questo mi ha cambiato molto, ma la mia famiglia non è mai riuscita a capirlo”. Poi l’incontro con Meghan, le nozze e l’addio tanto discusso ai reali. “Inizieremo una nuova vita – ha concluso Harry – e sono certo che nel mondo ci sono persone che riescono a capire e a rispettare la decisione di mettere davanti a tutto la nostra famiglia”.

Chi non lo capisce è Piers Morgan che ai microfoni di Good Morning Britain ha commentato le parole di Harry non risparmiandogli critiche: “Il suo è un lungo gemito, sembra scontento di tutto. Sembra che si sia svegliato a dire: ‘Sono qui per salvare il mondo insieme a mia moglie, siamo noi contro il mondo, siamo noi contro tutti”. E prosegue: “Non dovremo giudicarlo su una bufala, ma è tipico della sua mentalità”.