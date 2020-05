Meghan Markle, la nuova favolosa villa da 18 milioni

editato in: da

Meghan Markle e Harry, ormai liberi dagli impegni come membri senior della Famiglia Reale, stanno attualmente vivendo in una lussuosa villa dall’esorbitante valore di 18 milioni di dollari. A svelare questo dettaglio è stato il tabloid Daily Mail.

Dopo la parentesi canadese, il secondogenito di Carlo e Diana, la moglie e il piccolo Archie che ha appena compiuto un anno stanno vivendo nella meravigliosa magione del regista e magnate hollywoodiano Tyler Perry. Come evidenziato sempre dal Daily Mail, i tre si sarebbero conosciuti grazie a un’amica in comune, ossia la regina dei salotti televisivi USA Oprah Winfrey.

Il tabloid specifica che la coppia di Sussex – con il piccolo Archie – si sarebbe trasferita nella stupenda villa sulle colline di Beverly Hills lo scorso marzo quando, dopo aver soggiornato per un po’ di tempo in Canada, hanno deciso di vivere negli USA, secondo alcuni per via delle ambizioni professionali dell’ex protagonista di Suits.

La loro vita sul suolo statunitense è all’insegna del comfort e del lusso. Il tabloid Daily Mail ha infatti rivelato che la villa di Perry è caratterizzata dalla presenza di 8 camere da letto e di 12 bagni. Fantastica è anche la posizione: la magione, infatti, si trova in mezzo al verde, all’interno di una proprietà di 22 acri.

Non è chiaro se Harry e Meghan siano in affitto o se stiano vivendo a casa di Tyler Perry come ospiti. Di certo c’è che, come specificato dal tabloid britannico, per ora non esiste alcuna documentazione relativa alla vendita della dimora. Un altro aspetto sul quale ci sono pochi dubbi riguarda la riservatezza che la coppia ha scelto di mantenere.

Secondo una fonte accreditata che ha parlato con i giornalisti di DailyMailTV, i Sussex sarebbero stati molto attenti a non far trapelare dettagli relativi all’ubicazione della loro nuova residenza a Los Angeles. A detta dell’insider, Harry e Meghan hanno vissuto nella proprietà di Perry per un mese prima che la loro presenza fosse resa nota a livello pubblico.

La coppia di Sussex, che sta attualmente collaborando con Oprah a un progetto legato alla documentaristica, ha scelto una residenza a dir poco speciale: la villa di Perry è infatti poco lontana dall’aeroporto privato Van Nuys e da alcune delle più prestigiose scuole private della città di Los Angeles.