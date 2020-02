Meghan Markle, la Regina si vendica e la costringe a restituire i soldi

editato in: da

Mai sfidare la Regina Elisabetta: la vendetta potrebbe essere terribile. Lo sa bene Meghan Markle che, secondo le ultime notizie diffuse dal Mirror, dovrà restituire insieme a suo marito Harry milioni di sterline. Sembra proprio che l’addio alla Royal Family avrà pesanti ripercussioni economiche sui duchi di Sussex che dovranno trovare il modo di pagare 2,4 milioni di sterline (circa 3 milioni di euro) di tasca propria.

Si tratta della cifra spesa per ristrutturare Frogmore Cottage, la loro residenza trasformata in base ai gusti di Meghan Markle. I lavori erano iniziati poco dopo il Royal Wedding ed erano durati mesi, durante i quali i sudditi (e la Regina) si erano più volte lamentati dei soldi dei contribuenti spesi per i capricci dell’ex diva di Hollywood.

Un comportamento che la Sovrana non ha dimenticato tanto che, ora che Meghan e Harry hanno lasciato la famiglia reale, ha deciso di presentargli il conto. La coppia dovrà restituire tutti i soldi, sino all’ultima sterlina e dovrà farlo dopo che The Queen gli ha esplicitamente negato la possibilità di usare il marchio Sussex Royal. L’uso del brand, che i due avevano provato a registrare, nei piani di Meghan avrebbe dovuto garantire l’indipendenza economica, ma sembra che la situazione sarà molto più complicata di così.

Una vera e propria vendetta quella della Regina Elisabetta che non si è ancora consumata del tutto. Secondo alcun indiscrezioni di Palazzo infatti raggiungerà il suo culmine dal 28 febbraio al 9 marzo, quando i Sussex lasceranno il Canada per tornare in Inghilterra. Dopo la fuga avvenuta diverse settimane fa, la riunione a Sandringham e le tensioni, sembra che la Sovrana sia decisa a mettere in ombra la coppia.

Il 28 febbraio Harry sarà agli Abbey Road Studios per registrare un brano benefico con Jon Bon Jovi, mentre il 6 marzo parteciperà all’inaugurazione del Silverstone Experience, museo dedicato all’automobilismo britannico. Il 5 marzo invece è atteso come ospite d’onore, insieme a Meghan Markle, all’Endeavour Fund Awards, evento dedicato ai membri delle forze armate britanniche, mentre due giorni dopo i due dovranno presenziare al Mountbatten Music Festival, concerto benefico che si terrà al Royal Albert Hall.