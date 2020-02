Meghan Markle torna in Inghilterra e Kate Middleton se ne va con William

editato in: da

Meghan Markle e Harry tornano in Inghilterra a fine febbraio per adempiere agli ultimi impegni di Corte. E proprio in quei giorni Kate Middleton e William se ne vanno, impegnati in un tour di Stato in Irlanda dal 3 al 5 marzo.

Dunque, le occasioni di incrociarsi a Palazzo sono ridotte. Di certo, le due coppie saranno nuovamente riunite il 9 marzo quando presenzieranno alla cerimonia del Commonwealth Day nella abazia di Westminster dove lo scorso anno Kate e Meghan si scambiarono un bacio di saluto per mettere a tacere i rumors sulle tensioni tra loro. Per come si sono evolute le cose, evidentemente ci voleva ben più di un bacio sulla guancia.

Comunque, il breve viaggio dei Duchi di Cambridge sembra quasi strategico per evitare il più possibile contatti, specialmente pubblici, con Harry e Meghan, che potrebbero rivelarsi imbarazzanti. Anche se fonti del Daily Mail sostenevano che tra i due fratelli le cose si erano sistemate, pare però che i dissidi non siano ancora del tutto appianati. Tra l’altro, sempre secondo indiscrezioni, Harry sembra che non si sia ancora riappacificato con suo padre Carlo.

Dunque, gli ultimi impegni per la Monarchia peseranno molto ai Sussex che per altro hanno contro l’opinione pubblica inglese. Infatti, i sudditi sono tutti dalla parte della Regina Elisabetta che ha deciso di vietare ai nipoti l’uso del marchio Royal Sussex.

Sebbene Lady Markle catalizzerà l’attenzione dei media al suo ritorno in Gran Bretagna, Kate Middleton senza la presenza ingombrante della cognata sta dando il meglio di sé e non solo in fatto di look. Infatti, la moglie di William sta diventando sempre più sicura di sé mettendosi in gioco in prima persona per la Monarchia.

Ha anche condiviso su Twitter il suo primo podcast dove racconta della sua esperienza personale di madre per sostenere il progetto “Le 5 grandi domande sugli under 5”. La sua iniziativa ha suscitato il plauso dei sudditi e degli esperti in questioni reali.

Fonti vicine a Kate hanno affermato che ha esposto molto più del solito la sua vita privata, mossa dalla passione per lo sviluppo e la crescita dei bambini. Un modo di avvicinarsi alla gente comune che è in linea però con il protocollo di Palazzo.