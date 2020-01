Meghan Markle sorride: non tornerà più in Inghilterra: Frogmore Cottage smantellato

editato in: da

Meghan Markle non tornerà mai più a vivere in Inghilterra, in modo significativo. Questa è l’indiscrezione che circola tra i membri dello staff di Palazzo, raccolta dal Daily Mail. Intanto la moglie di Harry sembra rifiorita in Canada e si sta circondando dei suoi amici più cari, compresa l’istruttrice di pilates. Ma procediamo con ordine.

Pare proprio quindi che Meg non intenda rientrare in Gran Bretagna, nonostante il periodo di transizione chiesto dalla Regina, durante il quale dovrebbe svolgere ancora alcuni doveri di Corte. In effetti, i segnali che provengono da Frogmore Cottage, la casa vicino a Windsor in cui Harry e Meghan si erano stabiliti dopo le nozze, non sono rassicuranti e fanno presagire che almeno la Duchessa non abbia alcuna intenzione di stabilirsi nuovamente lì per un periodo prolungato.

Il Daily Mail riporta che lo staff che si occupa di Frogmore Cottage dovrà fare i bagagli. Pare che solo due impiegati a tempo fisso, una governante e un’addetta alle pulizie, verranno ricollocate in altre case della Famiglia Reale. Altri addetti, come chef, camerieri, maggiordomo, dovranno probabilmente cambiare lavoro, anche se nessuno è stato al momento licenziato.

Intanto a giorni è atteso il piano di Buckingham Palace per gestire il trasferimento di Harry e Meghan e la loro sicurezza.

Intanto, Lady Markle vive nella magione di 14 milioni di dollari sull’isola di Vancouver, dove ha soggiornato dal Giorno del Ringraziamento col marito, Archie e la tata. Meghan ha già partecipato ad alcuni incontri con associazioni canadesi che sostengono le donne in difficoltà.

Meghan è ormai lontano anni luce dalla Corte. Il Daily Mail l’ha sorpresa a guidare la sua Land Rover Discovery per andare a prendere all’aeroporto la sua amica, istruttrice di pilates, Heather Dorak, proprio nello stesso giorno in cui Harry presenziava a Buckingham Palace a quello che potrebbe essere il suo ultimo impegno per la Corona.

Mentre il Principe è apparso visibilmente abbattuto, la Markle era di ottimo umore, mentre aspettava la sua amica in auto, in compagnia di un uomo, probabilmente la sua guardia del corpo. Meg indossava un berretto di lana e una giacca verde salvia, con cappuccio, di Soia & Kyo. Decisamente, tutto un altro atteggiamento rispetto al marito.