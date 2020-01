Meghan Markle si sfila la fede nuziale e la finta indipendenza dalla Monarchia

editato in: da

Meghan Markle e Harry hanno compiuto il grande passo: si sono separati dalla Famiglia Reale perché voglio vivere in maniera indipendente, da privati cittadini e disporre liberamente del proprio patrimonio per lavorare e incrementare la propria associazione benefica appena creata.

Come si suol dire, l’indipendenza si paga a caro prezzo. E così Harry e Meghan hanno deciso di affrontare la bufera mediatica e l’ira di Corte per ottenere la loro libertà. Certo non hanno usato mezzi termini e se quanto riporta il Daily Mail è vero, non hanno avuto un minimo di riguardo nei confronti della Regina Elisabetta che avrebbe appreso la loro decisione dalla televisione.

I Duchi del Sussex avrebbero potuto affrontare la questione in modo diverso, con più tatto e diplomazia, come si lamentano gli stessi funzionari di Palazzo. In fondo nella Famiglia Reale inglese ci sono precedenti molto più significativi. Lo zio della Sovrana, Edoardo VIII abdicò per amore di Wallis Simpson.

Ma Harry e Meghan, si sa, sono spiriti ribelli, perciò hanno preferito annunciare la loro separazione su Instagram invece di consultare prima la Regina, costringendo Buckingham Palace a correre ai ripari pubblicando in tutta fretta un comunicato ufficiale. Fonti vicine ai Windsor affermano che la Famiglia Reale è “amareggiata e delusa“.

D’altro canto i Duchi del Sussex pare non abbiano intenzione di rinunciare alle loro piccole comodità.

Secondo quanto si legge sul Daily Mail, Harry e Meghan hanno deciso di essere finanziariamente indipendenti e di voler guadagnare col proprio lavoro, cosa che secondo loro è attualmente impossibile. Perciò, rinunceranno alle sovvenzioni della Corona, ma possono prendere ancora soldi dal Principe Carlo.

Manterranno la scorta di sicurezza, pagata dai contribuenti britannici, sebbene i loro impegni per la Monarchia saranno notevolmente ridotti. Inoltre, terranno come propria residenza in Gran Bretagna, Frogmore Cottage, la casa che Elisabetta ha donato loro per il matrimonio e che i Duchi hanno ristrutturato spendendo migliaia di sterline dei sudditi.

Infine, per quanto pretendano di essere liberi di soggiornare tra il Canada e l’Inghilterra a loro piacimento, non hanno intenzione di rinunciare al loro titolo nobiliare. Insomma, pare che Harry e Meghan abbiano scelto un’indipendenza di comodo.

Intanto Lady Markle si è sfilata la fede nuziale. Sempre il Daily Mail ha sorpreso la Duchessa durante la visita al National Theatre senza fede e anello di fidanzamento da 140mila sterline, poche ore prima dell’annuncio che ha sorpreso il mondo. Mentre li indossava il giorno precedente all’evento presso la Canada House.

Non è la prima volta che Meg rinuncia ai preziosi anelli. Lo fece durante la gravidanza, probabilmente perché non riusciva più a infilarli, come avviene spesso nelle donne incinte. Non li portava nemmeno in Sudafrica dove ha deciso di mostrare un’immagine di sé più dimessa. Ma l’assenza degli anelli poco prima di separarsi dalla Famiglia Reale potrebbe avere un significato più profondo. Dopo la Corona, il prossimo passo di Lady Markle è la separazione da Harry?