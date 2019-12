Meghan Markle si nasconde e Harry si traveste da Babbo Natale per Lady D

editato in: da

Meghan Markle si nasconde, mentre Harry si traveste da Babbo Natale per una buona causa. La coppia reale è volata in Canada, a confermarlo anche fonti di Palazzo che però non hanno svelato dove si trovino di preciso. L’unica certezza è che i duchi di Sussex non saranno in Inghilterra per le feste natalizie, disertando l’incontro con la regina a Sandringham.

Ci saranno invece i duchi di Cambridge e, per la prima volta, George e Charlotte prenderanno parte alla messa di Natale, sfilando di fronte a fotografi e sudditi insieme a Kate Middleton e William. Mentre Catherine sta facendo i conti con i gossip su una crisi con il primogenito di Lady Diana, Meghan sta facendo di tutto per non farsi trovare.

L’ex star di Hollywood è letteralmente fuggita dalla Royal Family e, rompendo la tradizione, ha deciso di trascorrere il Natale negli Stati Uniti. Secondo alcune indiscrezioni i Sussex si troverebbero in Canada, paese molto caro a Meghan visto che ci ha vissuto per diverso tempo durante le riprese di Suits. In seguito raggiungeranno Los Angeles per trascorrere un po’ di tempo con mamma Doria, ansiosa di riabbracciare il piccolo Archie.

Buckingham Palace ha affermato che i duchi sono “in Canada a riposarsi”, ma Meghan e Harry non hanno commentato. Da tempo non aggiornano il loro profilo Instagram con foto nuove dopo aver scelto di nascondersi per le sei settimane di vacanza che li attendono.

Uno strappo alla regola l’ha fatto Harry però che, forse contravvenendo al divieto di Meghan, è comparso in un video. Il secondogenito di Lady D si è travestito da Babbo Natale per un’iniziativa benefica che è legata in qualche modo proprio a sua madre.

Il duca di Sussex infatti ha inviato un messaggio a tutti i figli orfani di soldati. Il video è stato diffuso dall’associazione Scotty’s Little Soldiers ed è particolarmente toccante. Nella clip infatti Harry, che ha vissuto il dramma di perdere la mamma quando aveva solo 11 anni, ha cercato di fare coraggio ai bambini che stanno vivendo la stessa esperienza.

“Perdere un genitore è terribilmente difficile – ha detto -. Ma io so che ognuno di voi, aiutandovi tutti insieme, avrà un futuro meraviglioso. E un bellissimo Natale. Non dimenticherete mai i vostri genitori. E loro non dimenticheranno mai voi”.