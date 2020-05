Meghan Markle si mostra in pubblico e indossa la collana speciale

editato in: da

Meghan Markle è tornata a mostrarsi in un pubblico, ma in una veste molto diversa da quella di qualche mese fa. I red carpet degli eventi ufficiali a Londra sono ormai lontani: archiviati gli ultimi impegni ufficiali come membro senior della Royal Family, la Duchessa di Sussex vive ora in California con Harry e il piccolo Archie.

Lo scorso 27 marzo, Lady Markle è riapparsa in video a sorpresa durante un collegamento con Smart Works, una charity di cui è madrina e che si occupa di supportare le donne di tutte le età nell’inserimento nel mondo del lavoro. La consorte di Harry ha conversato con una ragazza che si appresta ad affrontare un colloquio di lavoro.

Nel video pubblicato sull’account Instagram dell’organizzazione, la Duchessa appare con i capelli raccolti, pochissimo trucco e con indosso un maglioncino bordeaux che, secondo i più esperti royal watchers, è stato da lei sfoggiato anche lo scorso autunno nel corso di una tavola rotonda sulla parità di genere che si è tenuta al Castello di Windsor.

I fan della coppia hanno notato anche un altro particolare. Quale di preciso? La presenza, al collo della mamma del piccolo Archie, di un ciondolo del brand Edge of Ember caratterizzato dalla presenza dell’occhio, universalmente riconosciuto come un simbolo di protezione.

Il gioiello, che costa 135 sterline, viene descritto online come un amuleto che protegge chi lo indossa dalle vibrazioni negative. Vedere questo ciondolo al collo della Duchessa di Sussex ha ricordato a molti il fatto che la moglie Harry preferisce da sempre i gioielli in oro e che, soprattutto, è abituata a selezionarli con cura in occasione delle apparizioni pubbliche.

Degna di nota a tal proposito è la scelta di indossare dei pendenti con le iniziali del marito e del figlio, che compirà un anno a breve. Nel caso di questo video, Lady Markle ha scelto un brand molto particolare, che fonda il suo business etico sulla sapienza di piccole botteghe artigiane in Asia.

La ex attrice di Suits ha scelto questo marchio anche in occasione della visita a una scuola londinese nei giorni dei suoi ultimi impegni come membro senior di The Firm. Tornando al look in generale, a molti è apparso simile a quello scelto qualche settimana fa da Kate Middleton che, per una video chiamata con i bambini di una scuola primaria, ha indossato un maglione firmato Zara dal costo di circa 30 euro.