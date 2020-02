Meghan Markle sempre più potente: il suo futuro non comprende Harry

editato in: da

Meghan Markle avrebbe già definito il piano per costruire il suo impero e non necessariamente nei suoi progetti è incluso Harry. Anzi, pare che il Principe veda il proprio futuro e quello del figlio Archie in maniera completamente diversa dalla moglie che non accetta ostacoli sul suo percorso di ascesa.

Mentre Madonna ha generosamente offerto la propria casa ai Sussex (vedi video), ancora in difficoltà sulla questione residenza in Canada e contributi per la loro sicurezza, Lady Markle non sta con le mani in mano. Già è super attiva su Instagram e si è data da fare con alcune associazioni benefiche a sostegno delle donne.

Secondo il New York Magazine Meg sta seguendo un piano prestabilito già prima delle nozze con Harry, considerando il suo ingresso nella Famiglia Reale come un trampolino di lancio e la sua separazione come il consolidamento del potere. Il Megxit dunque è stato già tutto definito nei minimi dettagli e secondo la rivista americana si snoderebbe nei seguenti nove punti:

Mantenere un basso profilo per uno o due mesi

Già dal ritorno dalla maternità Lady Markle ha evitato atteggiamenti e look hollywoodiani, apparendo fin sotto tono. Atteggiamento che deve mantenere insieme a Harry ancora per uno o due mesi, giusto il tempo di sgonfiare il clamore intorno alla loro separazione dalla Monarchia e di consolidare la loro nuova immagine, perché come affermano gli esperti del New York Magazine: “Se la regalità è per sempre, la celebrità non lo è”.

Intensificare le attività benefiche che generano nuove foto

Harry e Meghan devono presto ricomparire in pubblico impegnati in attività sociali di un certo impatto. Queste daranno vita a nuove foto che faranno breccia nel cuore della gente. Per esempio, potrebbero tornare in Africa e farsi immortalare con animali minacciati dall’estinzione e dal bracconaggio, come gli elefanti. Secondo il magazine americano Meghan non dovrebbe aver problemi in questo, infatti è molto abile a rendere le sue foto virali sui social.

Ritornare a Hollywood

Meghan avrebbe intenzione di riprendere la sua carriera di attrice e se le voci sul contratto con la Disney sono vere, quello potrebbe essere un ottimo inizio. Pare che anche Netflix sia interessato alla coppia. Ma secondo fonti vicine ai Sussex, Harry non sarebbe entusiasta di tutta questa esposizione.

Meghan come Wonder Woman

La visibilità e il potere di influencer permetteranno a Meghan di scegliere qualsiasi tipo di ruolo lei voglia, compreso quello di Wonder Woman.

Guadagnare milioni con le interviste

Harry e Meghan potrebbero guadagnare milioni con interviste che svelerebbero dettagli sulla Famiglia Reale. Pare che la Regina fosse particolarmente preoccupata di questo aspetto durante le trattative del Megxit. Per il momento i Sussex non hanno contattato alcuna emittente televisiva o testata giornalistica, ma potrebbero sempre cambiare idea. Anche se è difficile che Harry si presti a tradire in questo modo, sua nonna, la Regina Elisabetta e suo fratello William.

Documentari con Oprah Winfrey

Harry e Meghan hanno voluto al loro matrimonio Oprah Winfrey, ma forse l’invito non era del tutto disinteressato. Il Principe pare abbia già in programma un documentario sulla salute mentale in collaborazione con la celebre conduttrice. Lady Markle potrebbe fare altrettanto per tematiche che le stanno a cuore come l’emancipazione delle donne.

Fare soldi al di là delle associazioni benefiche

Sebbene il ricavato del suo lavoro per la Disney andrà in beneficenza, Meg potrebbe trovare soluzioni commerciali ibride che prevedono una parte di guadagno per sé. Se per esempio diventasse ambasciatrice per marchi come Apple, farebbe moltissimi soldi. Secondo l’esperta Claire Shiels i Sussex potrebbero sfidare i Beckham in termini di capitale. In coppia valgono 700 milioni di sterline. E Lady Markle da sola?

Comprare casa a Whistler

Secondo il New York Magazine i Sussex avrebbero intenzione di comprare una casa a Whistler, nota località sciistica canadese. Un buen ritiro per i momenti più stressanti o una doppia residenza per vivere separatamente?

Archie in un collegio canadese

Harry vorrebbe che Archie crescesse lontano dai fasti e dalla regalità. Ma se la coppia ha intenzione di trasferirsi a Hollywood, cosa ne sarebbe dell’educazione del piccolo e di eventuali altri bebè? Secondo il New York Magazine Baby Sussex potrebbe essere iscritto in un collegio canadese, come è accaduto per il Principe Andrea nel lontano 1977.