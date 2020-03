Meghan Markle, scalzata da Eugenia di York si dà al cinema

editato in: da

A quasi tre mesi dalla Megxit, nel Regno Unito si parla tantissimo delle quotazioni in crescita di Eugenia di York, secondogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea. La neo 30enne (il suo compleanno è stato il 23 marzo), che non ha per ora incarichi nella Famiglia Reale, lavora come direttrice di una galleria d’arte ed è sposata con l’imprenditore Jack Brooksbank.

Da quando l’allontanamento di Harry e Meghan Markle da The Firm è diventato concreto, sono sempre più numerose le voci dell’arrivo di un momento di riscatto per la cugina del Duca di Sussex, fino ad ora vissuta abbastanza all’ombra dei parenti più famosi.

Per vedere se la giovane, decima in linea di successione al trono britannico, riuscirà a conquistare uno spazio importante sulla scena internazionale e a riempire il vuoto lasciato da Lady Markle ci vorrà del tempo. Di certo per ora c’è che per la consorte di Harry i tormenti degli ultimi mesi sembrano solo un ricordo.

La ex protagonista di Suits si è infatti data al cinema prestando la voce al documentario Elephants, che verrà messo a disposizione a partire dal 3 aprile sulla piattaforma di streaming Disney+. La moglie di Harry, tramite la sua collaborazione con la Disney, supporta la causa dell’organizzazione Elephants Without Borders, realtà impegnata in prima linea per la salvaguardia della fauna selvatica.

L’inizio della collaborazione è precedente alla Megxit. Meghan è infatti entrata in sala di doppiaggio lo scorso autunno a Londra e, come già detto, lo ha fatto per supportare una causa a cui sia lei sia Harry tengono molto. A dimostrazione di ciò è possibile citare l’incontro, risalente al 2017, con il Dottor Mike Chase, tra i medici più attivi dell’organizzazione sopra citata (la coppia ha avuto modo di vederlo all’opera nel corso di un viaggio in Botswana).

Lady Markle è stata coinvolta nelle riprese del documentario dai cineasti Mark e Vanessa Berlowitz che, conoscendo la sua passione per l’argomento, la scorsa estate le hanno proposto di fare da voce narrante. Nonostante alcuni gossip dicano il contrario, come riportato dal tabloid People per ora non ci sono accordi tra la Disney e Meghan in merito a collaborazioni future.