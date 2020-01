Meghan Markle rompe il silenzio dopo il summit. Kate Middleton esclusa

editato in: da

Meghan Markle parla per la prima volta dopo il summit con la Regina in cui si è stabilito come avverrà la separazione sua e di Harry dalla Famiglia Reale.

La Duchessa – ancora non si sa fino a quando si potrà chiamare così – ha rotto dunque il silenzio tramite il portavoce di Kensington Palace e con una comunicazione ufficiale ha spiegato il motivo della sua assenza a Sandringham. O meglio ha smentito di essere stata esclusa da Elisabetta all’incontro che ha definito il suo futuro. Ci penseranno i funzionari di Palazzo e i rappresentanti dei Sussex a contrattare sui dettagli economici dell’uscita di scena della coppia.

“I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle” che quindi è rimasta in Canada, questa la spiegazione ufficiale dunque della sua assenza. La Famiglia Reale non ha imposto nessun veto. Ma lei e Harry hanno preferito che le cose si svolgessero in questo modo e che l’ex attrice fosse avvisata per telefono sulle decisioni prese in riunione.

La Regina ha poi condiviso un documento scritto in prima persona per comunicare al mondo come si svolgerà il megxit in cui si legge la tristezza di una nonna per il distacco del nipote, ma anche la fermezza della Sovrana che intende produrre una soluzione concreta e indolore al problema.

Intanto, un’altra assenza non è passata inosservata, quella di Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge era data per certa al summit, ma la mattina del “Queen Day” è stata fotografata mentre usciva da Palazzo per accompagnare i figli a scuola. Kate è rimasta a casa quindi per accudire i bambini, ma secondo l’Express la sua mancata partecipazione ha un significato profondo.

Lady Middleton è stata invitata a non partecipare per evitare di creare, seppur involontariamente, altre tensioni tra William e Harry e soprattutto per evitare di alimentare i pettegolezzi sul rapporto deteriorato tra i due Principi che sono stati costretti a pubblicare una nota congiunta in cui smentivano gli insulti e l’atteggiamento indisponente che il Duca di Cambridge avrebbe tenuto con Meghan, come riportava il Times.

Anche Camilla è rimasta a casa per creare la minor confusione possibile in una situazione difficile e potenzialmente esplosiva.