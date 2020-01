Meghan Markle ricompare in pubblico dopo il divorzio dalla Corona

editato in: da

Meghan Markle esce allo scoperto per la prima volta dopo il divorzio dalla Corona inglese.

All’indomani dell’incontro a Sandringham tra la Regina Elisabetta, Harry, William e Carlo, Meg è ricomparsa in pubblico. Ha lasciato la magione canadese da 14 milioni di dollari per far visita a un centro di assistenza per donne indigenti.

Lady Markle è stata avvistata al Victoria Harbour Airport dove ha preso un idrovolante per raggiungere la terraferma. Meghan è apparsa sorridente e rilassata, si è perfino intrattenuta con gli uomini della scorta. Un’atmosfera serena dunque, del tutto diversa da quella respirata a Palazzo dove William e Kate Middleton non hanno fatto nulla per nascondere la loro contrarietà.

In Canada invece Meghan ha l’aria soddisfatta, di chi ha ottenuto quello che vuole. Certo, il prezzo pagato è altissimo, soprattutto per Harry che ha dovuto scegliere tra la moglie e la sua famiglia, spezzando il legame da sempre fortissimo col fratello maggiore.

Lady Markle è andava avanti per la sua strada passando sopra a tutto. E così eccola al suo primo impegno privato: la visita a sorpresa al Downtown Eastside Women’s Center, per dare il suo sostegno”. Lo staff del centro ha postato su Facebook la foto di Meghan durante la visita e ha commento si legge: “Guardate chi ha preso il tè con noi oggi. La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ci ha fatto visita per discutere di questioni riguardanti le donne della comunità”.

Dunque, Meghan è ancora definita “Duchessa del Sussex”. Lei e Harry hanno chiesto di poter tenere il loro titolo nobiliare, ma non è così scontato che la Regina lo conceda loro. Nel documento che la Sovrana ha stilato dopo il summit di famiglia si rivolge alla coppia coi loro nomi propri e più raramente cita il loro titolo.

Per la sua prima uscita fuori dalla Monarchia, Meghan ha optato per un look casual: giacca Barbour verde militare con cappuccio, maglione pesante color crema, jeans e stivali sportivi. Dal selfie condiviso su Facebook, un dettaglio non è passato inosservato: uno strano pancino sospetto. Forse è di nuovo in dolce attesa? Prima dello scandalo gli scommettitori davano per certa la seconda gravidanza di Meg nel 2020. E i rumors sostenevano che il Royal Sussex numero due sarebbe nato in America. Un’indiscrezione che potrebbe avverarsi.