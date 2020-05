Meghan Markle, la Regina furiosa e lei ferisce (di nuovo) Kate Middleton

editato in: da

La Regina si infuria con Meghan Markle e lei ferisce, ancora una volta, Kate Middleton. Nella Royal Family è ormai in atto una guerra fredda senza esclusione di colpi. Protagoniste, come sempre, le due cognate che, dopo liti e allontanamenti, non fanno più nulla per nascondere il reciproco fastidio.

Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti dopo la Megxit e le discussioni con William e Carlo, ma Catherine e la Markle continuano a punzecchiarsi. L’ultimo affronto dell’ex attrice di Suits è arrivato in occasione del suo anniversario di matrimonio con il secondogenito di Lady Diana. La coppia ha organizzato un party per ricordare il Royal Wedding, con tanto di cibo messicano e margarita. La festa, vista l’emergenza sanitaria, si è svolta a distanza, con numerose videochiamate su Zoom.

Meghan e Harry hanno chiamato gli amici più cari, a Londra e a Los Angeles, come svela il Daily Mail, hanno scherzato e riso. Grandi esclusi Kate Middleton e William, che non sarebbero stati contattati dalla coppia. Il motivo? Sembra che i rapporti si siano raffreddati ancora di più (nonostante la pace di Harry con William, dopo la malattia di Carlo), a causa della Regina Elisabetta.

La Sovrana infatti non avrebbe nascosto il suo disappunto nei confronti dei Sussex per aver disubbidito agli accordi presi prima di lasciare Londra. Meghan e Harry infatti avevano promesso che non avrebbero messo in difficoltà la Famiglia Reale, svelando i segreti di Corte. Di recente però hanno dato alle stampe un libro autobiografico in cui svelano i retroscena della Megxit.

Un vero affronto per la Regina che, come spiega New Idea, avrebbe affrontato la coppia. Fonti di Palazzo svelano che ci sarebbe stato un lungo confronto fra i Sussex e The Queen, con Elisabetta furiosa e intenzionata a non perdonare il nipote Harry. Meghan si sarebbe giustificata, affermando che nel libro non si parla della Royal Family, ma solo della coppia. Questa spiegazione però non avrebbe soddisfatto la Sovrana che ora sembra intenzionata a non perdonare i due, sempre più proiettati verso un futuro lontano da Londra. Che i rapporti si siano inaspriti lo dimostra anche la volontà di farsi restituire i soldi spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, nido d’amore costato 2,4 milioni di sterline.