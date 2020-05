Meghan perde contro i tabloid: si infuria con Harry e disubbidisce alla Regina

editato in: da

Meghan Markle perde la causa con i tabloid e se la prende con Harry e con la Regina Elisabetta, rompendo il patto fatto con la Sovrana. La situazione sta sfuggendo di mano all’ex star di Suits che ha visto andare in frantumi il primo tassello del suo intricato piano. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti e l’addio alla Corona infatti Meghan ha iniziato una guerra contro i tabloid inglesi che si sta rivelando più difficile del previsto.

La duchessa di Sussex infatti ha perso il primo round della battaglia legale contro il Mail on Sunday. I giudici hanno dato ragione al tabloid che era stato accusato di aver pubblicato una lettera privata scritta da Thomas Markle alla figlia solo “con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia” e di “aver rovinato il rapporto tra padre e figlia”.

Una sconfitta che, come svelano alcun fonti vicine all’ex attrice, avrebbe fatto infuriare moltissimo Meghan che nel frattempo continua a disobbedire alla Regina. Prima di abbandonare Londra infatti la coppia aveva siglato un accordo con The Queen, promettendo che non avrebbe utilizzato il marchio Sussex Royal. Dopo la fine di marzo però le cose non sono andate proprio così, come fa notare il New Idea. Il fallimento del lancio di Archewell, preso di mira dagli hacker ha spinto Harry e Meghan a tenere online il sito Sussex Royal.

La pagina web infatti esiste ancora ed è attiva. Si tratta, come fanno notare, di un atto di disobbedienza alle richieste della Sovrana che di sicuro non sarà passato inosservato a Buckingham Palace. E mentre Meghan prepara il suo ritorno a Hollywood, le tensioni con Harry aumentano. Il secondogenito di Diana sarebbe sempre più triste e inizierebbe a sentire la mancanza della sua famiglia.

Il principe starebbe addirittura progettando il suo ritorno a Londra senza la moglie, in preda ai sensi di colpa per aver lasciato Carlo solo dopo che era risultato positivo al Coronavirus. Harry non parla da quasi due mesi con William e anche i rapporti con Kate Middleton sono molto tesi. La sconfitta in tribunale avrebbe messo Meghan di cattivo umore, peggiorando, di conseguenza, anche il rapporto con il marito che ora sembra appeso a un filo.