Meghan Markle, perde 1 miliardo di dollari: la sua furia contro Harry

Meghan Markle non si pente di aver lasciato la Famiglia Reale ma non perdona la Regina Elisabetta per averle impedito di usare il marchio Royal Sussex. Divieto che pare le costi un miliardo di dollari.

Pare proprio che l’ex attrice sia andata su tutte le furie quando ha appreso la notizia e chi c’è andato di mezzo è stato suo marito Harry.

Secondo quanto riferisce una fonte al National Enquirer, Meghan, appena saputo della decisione di Elisabetta, avrebbe urlato contro Harry. Lady Markle è esplosa contro il consorte: “Non può farlo. Fai qualcosa, intervieni. Siamo anche noi Reali”.

Ha continuato la fonte: “Meghan si aspettava di guadagnare un miliardo di dollari dal marchio Royal Sussex, ma la Regina ha ucciso i suoi progetti”.

Pare che la moglie di Harry non si aspettava una tale mossa da Elisabetta che in fondo è sempre stata compiacente e gentile nei confronti dei nipoti, nonostante la decisione di lasciare la Corona. Questa presa di posizione della Regina avrebbe lasciato attonita Meghan che quindi ha reagito con rabbia al divieto imposto da Sua Maestà.

“La Regina può avere 93 anni ma governa con un pugno di ferro. Si è sempre rifiutata di consentire ai membri della Famiglia Reale di trarre profitto dalle loro posizioni”. E a questa regola non si possono sottrarre nemmeno Harry e Meghan, noti per la loro insofferenza al protocollo.

La stessa fonte ha rivelato che i Sussex stavano già lavorando a decine di prodotti col loro marchio con l’intento di costruire un vero e proprio impero economico. Ma Elisabetta ha messo un freno a tutto questo.

Ora Harry è già tornato in patria, mentre Meghan con Archie è ancora in Canada ma dovrebbe raggiungere il marito agli inizi di marzo. Sicuramente avranno di incontrare personalmente la Regina, ma con molta probabilità la Sovrana non tornerà sui suoi passi.

Tra l’altro, pare che i Sussex si siano rivolti a dei legali per impugnare la decisione di Sua Maestà, anche se ufficialmente l’hanno accettata.

Amiche di Meghan hanno dichiarato che non sanno se il matrimonio con Harry durerà. “Ma si può essere certi che si vendicherà della Famiglia Reale”, come riporta il magazine New Idea.

Intanto, Harry a Edimburgo ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo la Megxit e ha specificato di non voler essere chiamato con alcun titolo nobiliare.

Però non rinuncia a certi privilegi, anche per motivi di sicurezza. Così ha prenotato l’intera prima classe del treno che dalla Scozia lo ha portato a Londra.