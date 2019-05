Meghan Markle e Harry presentano Baby Sussex al mondo

editato in: da

Meghan Markle e Harry presentano il loro primo figlio al mondo oggi, a due giorni dal parto. Ed è bellissimo mentre dorme tra le braccia di mamma e papà (GUARDA LE FOTO).

Harry e Meghan si sono presentati in una delle sale di rappresentanza del Castello di Windsor. Lei vestita di bianco porta ancora i segni della gravidanza. Lui in completo grigio. Baby Sussex dorme tranquillo avvolto in una coperta bianca con cuffietta.

Una raggiante Lady Markle ha tenuto un breve discorso di 3 minuti in cui ha dichiarato di avere i due uomini migliori. “È magico, è come un sogno”.

Il Principe è stato di parola. Infatti nel suo discorso subito dopo la nascita di Baby Sussex aveva promesso che in 48 ore tutti avrebbero conosciuto il bebè.

Niente foto postate su Instagram, ma una vera e propria apparizione pubblica con tanto di photocall e dirette tv. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i Duchi hanno insistito sulla presenza di un’emittente americana nel momento in cui sveleranno il neonato. Pare che abbiano siglato l’accordo con la CBS cui Meghan è particolarmente legata. La conduttrice Gayle King era infatti presente al contestato baby shower a New York dello scorso febbraio.

La decisione dei Duchi ha stupito le televisioni britanniche come la BBC, ma anche diversi ambienti di Buckingham Palace. Ancora una volta Harry e Meghan hanno scelto in autonomia, senza considerare protocolli e regole di Corte.

In fondo, Baby Sussex avrà doppio passaporto, britannico e americano.

Fino ad ora nemmeno Kate e William l’hanno visto, è ancora mistero sul nome. I media hanno soprannominato il bebè, “Black Prince“, principe nero, per la sua origine mista.

Tra i nomi più papabili al primo posto c’è Arthur, ma ben piazzati sono anche Alexander, Albert e James. In lizza troviamo anche nomi della Famiglia Reale, tipo Philip, come il marito della Regina Elisabetta, Charles, come il papà di Harry o Edward. Difficilmente si opterà per un nome tipicamente americano, dato che il piccolo avrà comunque un ruolo istituzionale nella Monarchia, anche se è solo settimo nella successione al trono.

In ogni caso, con Harry e Meghan niente si può dare per scontato. Dunque, in realtà potrebbero andare contro la tradizione anche sulla scelta del nome del Royal Baby.