Meghan Markle non manca a nessuno. Eugenia di York già pronta a sostituirla

Meghan Markle e Harry hanno salutato la Monarchia britannica, secondo il loro stile, ossia con un messaggio su Instagram. Ma il vuoto da loro lasciato, sarà presto colmato da un membro insospettabile della Famiglia Reale: Eugenia di York.

I Sussex dunque iniziano una nuova vita da cittadini privati, ma la loro scelta sarà davvero quella giusta? Già si parla di profonda crisi finanziaria, per non parlare dei pettegolezzi sulle tensioni matrimoniali con tanto di divorzio in vista.

L’opinione pubblica è decisamente sfavorevole nei loro confronti e la biografa reale, Angela Levin, non esita a paragonare il comportamento di Harry e Meghan a quello di “adolescenti ribelli e viziati“, come riporta il Daily Mail. Ha poi criticato il modo in cui si sono separati dalla Famiglia Reale, sollevando un vero e proprio polverone con un post, di nuovo, su Instagram, di fatto non autorizzato dalla Regina.

Stando alla Levin, Elisabetta stessa faticherebbe a riconoscere suo nipote Harry, tanto è cambiato sotto l’influsso di Meghan. L’esperta ha poi dichiarato: “Vedo un Harry diventato irascibile, insensibile, è evidentemente stressato. Lo riconosco a malapena, anche se credo che interiormente sia dilaniato perché costretto a lasciare la sua famiglia, il suo Paese, i suoi doveri militari”.

Angela esprime anche la sua profonda delusione nei modi utilizzati dalla coppia: “Pensavo che il loro passo indietro sarebbe avvenuto con delicatezza e invece hanno perfino affermato di voler lasciare Vancouver per Los Angeles”, scatenando per altro la reazione di Donald Trump.

La scrittrice confida inoltre che mentre lavorava fianco a fianco di Harry nella stesura della sua biografia nel 2017, il Principe era “carismatico, intuitivo, arguto, anche se inquieto” e le aveva assicurato che Meghan, allora sua fidanzata, aveva ben compreso il ruolo che avrebbe assunto nel sposarlo. Evidentemente, non era così.

Ma, nonostante lo scandalo e la tristezza provocata alla Regina, la Monarchia britannica non si arresta certo per Lady Markle. Anzi, nessuno sente la sua mancanza e c’è già pronta una sostituta che promette di dare soddisfazioni a nonna Elisabetta. Si tratta della cugina di Harry e William, Eugenia di York.

Mentre Kate Middleton e William sono in prima linea nel sostenere Sua Maestà, a rafforzarli interverrà proprio la figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson che potrebbe avere un ruolo speciale a Corte. Tra l’altro, anche lei si è mobilitata immediatamente per far fronte all’emergenza sanitaria. È molto amata dai sudditi, anche su Instagram. E potrebbe a breve dare un altro bis-nipote alla Regina.

Infatti, Eugenia, che ha sposato il 12 ottobre 2018 Jack Brooksbank, potrebbe essere incinta. Gli scommettitori lo danno per certo, manca solo l’annuncio ufficiale.