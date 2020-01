Meghan, una minaccia per far cedere la Regina: la verità

editato in: da

Ci sarebbe una minaccia dietro la decisione della Regina di dare il via libera all’addio di Meghan e Harry alla Corona. A sostenerlo sono i tabloid inglesi, in particolare il The Sun, secondo cui l’ex star di Suits avrebbe minacciato di rilasciare alcune interviste di fronte a un rifiuto della Sovrana.

L’addio dei duchi di Sussex alla Famiglia Reale ormai è ufficiale. I due non saranno più membri senior e non prenderanno più parte agli impegni istituzionali. A confermare la decisione è stata la stessa Regina Elisabetta II, che in un comunicato ha parlato di un periodo di transizione per la coppia.

La reazione della Regina alla decisione di Harry e Meghan era senz’altro la più attesa. L’ipotesi era quella di una forte opposizione della Regina nei confronti dei duchi di Sussex. A sorpresa però la Sovrana ha deciso di appoggiare la volontà della giovane coppia, dichiarando di essere pronta a risolvere la questione nel miglior dei modi e per il bene di tutti.

Insomma, dopo l’incontro con William, Carlo ed Harry, la Regina ha ceduto, nonostante i tabloid la dipingessero furiosa e pronta a opporsi alla volontà del secondogenito di Diana. Con un comunicato ufficiale ha annunciato che il nipote è libero di prendere le sue decisioni, senza nascondere però l’amarezza e il dispiacere:

Io e la mia famiglia sosterremo la decisione di Harry e Meghan di crearsi una nuova vita come giovane famiglia. Avremmo preferito che rimanessero full time come membri della Famiglia Reale, ma rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere in modo più indipendente, rimarranno comunque una parte significativa della mia famiglia.

Chi si aspettava una Regina furiosa e pronta a mettere i bastoni tra le ruote a Meghan, ha dovuto ricredersi. Ma cos’è che l’ha fatta cedere così facilmente? Secondo i tabloid, l’ombra di una minaccia della Markle e del nipote Harry. Stando a quanto riportato dal The Sun, la coppia avrebbe potuto far leva sulla possibilità di rivelare la loro versione dei fatti alla stampa.

Dopo la Megxit, così è stato chiamato il divorzio dalla Famiglia Reale di Meghan e Harry, sarebbero molte, infatti, le trasmissioni interessate ad ospitare la coppia per un’intervista. Lo staff della Markle, ex star di Hollywood, avrebbe la possibilità di entrare facilmente in contatto con le reti televisive americane.

Eppure uno dei problemi riscontrati da Meghan, dal suo ingresso nella Royal Family è stato proprio la troppa attenzione mediatica. Sia lei che Harry si sono lamentati di come le riviste inglesi descrivessero la loro vita e, soprattutto, affermando l’esistenza di commenti razzisti nei confronti della Markle. Sulla questione, è intervenuta in queste ore Priti Patel, Segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, negando la possibilità che siano state utilizzate sfumature razziali in riferimento ai duchi di Sussex e respingendo qualsiasi accusa.