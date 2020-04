Meghan Markle minaccia di divorziare: Harry le proibisce Hollywood

editato in: da

Meghan Markle sarebbe piuttosto irritata dal comportamento di suo marito Harry e pare che stia seriamente pensando al divorzio dal Principe. Sono troppe infatti le cose che non le vanno a genio del modo in cui la sua dolce metà sta affrontando la nuova vita.

Prima i problemi finanziari, risolti da Carlo che concede ai Sussex lo stipendio, poi le difficoltà sul trasferimento a Los Angeles con tanto di battibecco con Donald Trump e ora ci si mette anche Harry a rovinare i piani di Lady Markle.

Come riporta una sua amica al Daily Mail, Meghan ha sempre sognato di diventare regina di Hollywood. Quella in Inghilterra è stata solo una breve parentesi che però le ha fruttato un marito principe che ora può esibire sul Sunset Boulevard.

Così, dopo il documentario sugli elefanti, ecco pronta per Meg un’altra opportunità: prestare la sua voce a uno dei personaggi dei Simpson. Ma qui è intervenuto prontamente Harry che ha vietato alla moglie di accettare questo lavoro. Il motivo? Potrebbe mettere in cattiva luce la Regina Elisabetta e il Principe Carlo. Dunque, proprio Harry sta ostacolando i sogni di gloria cinematografica di Meghan che pare si sia talmente risentita da minacciare il divorzio.

Evidentemente, Meg sta perdendo colpi, la sua influenza sul marito si sta indebolendo. Infatti, stando all’insider del Daily Mail, Harry era talmente conquisto dal fascino della Markle da accettare come soluzione migliore per loro la separazione dalla Famiglia Reale e il trasferimento a Los Angeles. Ma sembra proprio che il vento stia cambiando.

Forse a causa dell’emergenza sanitaria che non ha risparmiato i Windsor con Carlo positivo e ora guarito dal coronavirus. Pare che il Principe di Galles avesse pregato il figlio di tornare a Londra per aiutare la Monarchia, ma Meghan è intervenuta impedendo al marito di partire. Questo ha causato un profondo dissidio interiore in Harry che si sente frustrato e in colpa perché non è vicino alla sua famiglia in questo difficile momento.

Il National Enquirer ha parlato anche di un intervento piuttosto forte di Carlo che avrebbe voluto inviare un aereo della RAF per prelevare il figlio. Piano che evidentemente non è andato in porto, dato che Harry è ancora a Los Angeles. Ma pare che Meghan non abbia preso bene questa ingerenza della Famiglia Reale e amici della coppia hanno riferito che sono preoccupati per loro: “Il grande problema è se il loro matrimonio durerà. Altrimenti si dovranno preparare ad affrontare un divorzio amaro“.