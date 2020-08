Meghan Markle, la lite della Regina con Harry e il retroscena sulla tiara

editato in: da

Una lite fra la Regina e Harry, scatenata da Meghan Markle e da una tiara. A distanza di anni dalle nozze fra il secondogenito di Diana e la star di Hollywood, spunta un nuovo retroscena. Secondo quanto svelato dal Daily Mail, la rottura con la famiglia reale sarebbe iniziata dopo una discussione piuttosto accesa fra la Sovrana e il nipote prediletto.

Al centro della lite la Queen Mary’s Lozenge Bandeau, il diadema indossato dalla Markle il giorno del matrimonio. Si tratta di una tiara Art Decò molto particolare e preziosissima che apparteneva a Mary, la nonna di Elisabetta ed è stata sfoggiata nel 1965 anche dalla Principessa Margareth. Un gioiello dal valore inestimabile che Meghan avrebbe preteso non solo di indossare per il suo matrimonio, ma anche di avere a sua disposizione.

Una fonte ha svelato al Daily Mail che la Markle si sarebbe presentata a Buckingham Palace, a pochi giorni dal Royal Wedding, con Harry, con la pretesa di avere la tiara per provarla con la sua acconciatura, realizzata da Serge Normant, hairstylist delle star arrivato per lei da Parigi. Angela Kelly, responsabile del guardaroba della Regina, avrebbe però negato questa possibilità. I gioielli di The Queen infatti sono custoditi sotto chiave e per accedervi è necessario seguire una complicata procedura.

Il rifiuto avrebbe fatto infuriare Harry che si sarebbe rivolto in malo modo alla Kelly. Il comportamento del principe avrebbe infastidito molto la Regina e da questo episodio sarebbe nata una discussione fra nonna e nipote. Un episodio – il primo – di tanti altri che hanno costellato il rapporto della Markle con la Royal Family. Oggi Meghan e Harry vivono negli Stati Uniti e il ritorno a Londra, almeno per ora, sembra escluso. Secondo fonti di Palazzo, i rapporti con William e Kate Middleton sono quasi del tutto assenti, mentre il piccolo Archie è sempre più lontano dalla famiglia reale. Harry, con fatica, sta cercando di ricostruire la sua vita a Los Angeles, fra la ricerca di un lavoro e le richieste della moglie che sembra ormai pronta a tornare nel mondo sfavillante di Hollywood, lasciato prima delle nozze.