Meghan Markle, il libro della sorella Samantha che fa tremare la Duchessa

Il libro della sorella Samantha fa tremare Meghan Markle. Nuovi guai in vista per la moglie di Harry che, oltre alla crisi con il marito, si prepara a fare i conti con nuove rivelazioni scottanti della sua famiglia. A parlare questa volta è la sorella Samantha. Le due non si vedono dal 2008 e nel 2018 l’ex star di Suits aveva scelto di non invitarla alle nozze. Un gesto che lei non aveva dimenticato, minacciando di rivelare il passato scomodo della duchessa.

E così è stato, a tre anni dal Royal Wedding, Samantha ha pubblicato un libro intitolato The Diary of Princess Pushy’s Sister. Una sorta di memoir in cui racconta con l’infanzia con Meghan Markle e i segreti (anche quelli più scomodi) di una ragazza destinata a diventare membro della Royal Family. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la pubblicazione del libro avrebbe causato a Meghan un “mal di stomaco”. Chi la conosce infatti afferma che sarebbe molto infastidita per via dell’ennesima intromissione nella sua vita privata da parte dei familiari con cui ha deciso di tagliare ogni contatto.

Nel memoir, Samantha ricorda la vita insieme alla Markle, nata dall’amore del padre Thomas per Doria Ragland, e il loro rapporto. “Quando era bambina la adoravo – si legge -. Era bella e aveva la pelle color pesca”. Crescendo però la giovane Meghan sarebbe diventata “sprezzante”, tanto da essere ribattezzata dai fratelli Pushy Princess, ossia principessa prepotente. “Pensavo che mia sorella fosse simile a nostro padre – spiega ancora -, invece ogni giorno che passava diventava più simile a sua madre Doria Ragland”.

Il libro di Samantha arriva in un momento particolarmente delicato nella vita di Meghan. La duchessa di Sussex infatti starebbe attraversando una profonda crisi con Harry, causata dal trasferimento negli Stati Uniti e dalla separazione da William e Kate Middleton. Fonti di Palazzo rivelano che presto il secondogenito di Diana tornerà a Londra per presenziare ad alcuni eventi importanti, ma la Markle avrebbe già rifiutato l’invito della Regina, decisa a rimanere in California insieme al figlio Archie. E c’è chi parla di un possibile divorzio all’orizzonte.