Meghan Markle, le parole che William non avrebbe mai dovuto dire a Harry

Meghan Markle sarebbe al centro della rottura tra William e Harry, anche se lei non ne avrebbe colpa. Pare che a scatenare la guerra tra i due Principi sarebbe stato un commento inopportuno del Duca di Cambridge sull’ex attrice.

Stando a quanto si legge nella biografia sui Sussex, Finding Freedom, i rancori tra i figli di Carlo e Diana hanno avuto origine ben prima del matrimonio tra Harry e Meghan. All’epoca del loro fidanzamento, William si rivolse al fratello mettendolo in guardia sulla Markle e consigliandolo di non affrettarsi a sposarla. Ma quello che avrebbe irritato Harry non fu tanto il monito di Will ma le parole usate da quest’ultimo per indicare Meg, definita “questa ragazza“.

Carolyn Durand e Omid Scobie, autori del libro-scandalo, riportano la conversazione avvenuta tra i due Principi. William si sarebbe rivolto così a Harry: “Prenditi tutto il tempo per conoscere questa ragazza“. Ebbene l’appellativo “questa ragazza” proprio non è piaciuto al secondogenito di Carlo e Diana che ha visto in quelle parole un senso di disprezzo nei confronti della donna che amava.

Gli autori parlano anche del modo in cui la Famiglia Reale e la Corte hanno accolto Lady Markle: “Era argomento di conversazioni e pettegolezzi tra loro”. E pare che un membro senior l’abbia definita “la showgirl di Harry”, un altro avrebbe commentato: “C’è qualcosa in lei di cui non mi fido”.