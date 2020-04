Meghan Markle, le accuse della Principessa Anna non risparmiano nemmeno Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono ormai cittadini comuni ma ancora a Corte si parla di loro. I Sussex hanno rinunciato al loro ruolo all’interno della Famiglia Reale e con esso, anche a molte altre cose legate alla Monarchia, dal cognome alla caccia alla volpe.

Anche se la megxit è avvenuta mesi fa e i due sono a migliaia di chilometri di distanza, per la precisione a Malibu, la rottura con Sua Maestà continua a scuotere Buckingham Palace (anche Harry pare avere dei ripensamenti).

Questa volta a intervenire è la Principessa Anna, figlia di Elisabetta e Filippo, e dunque zia di Harry e William. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, non ha risparmiato critiche alle nuove generazioni della Famiglia Reale. Lei non fa nomi, ma, come sottolinea il Daily Mail, è facile intuire a chi si stia riferendo. Il dito è naturalmente puntato contro Harry e Meghan, ma pare che la Principessa si sia tolta anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di William e Kate Middleton.

I Duchi di Cambridge, in questi tempi così difficili, si sono distinti per essere in prima linea a supporto di chi sta affrontando l’emergenza sanitaria. Ma Anna critica i modi con cui le nuove generazioni di Reali stanno assolvendo il proprio dovere.

Spiega infatti che lei ha studiato per 10 anni le attività di Save the Children di cui è patrona, prima di sentire di avere le conoscenze necessarie per prendere parte a qualsiasi dibattito pubblico per conto dell’organizzazione.

Si lamenta che i giovani non osservano quanto è stato fatto in passato, ma che siano mossi dalla voglia di stupire, affrontando i propri compiti in modo nuovo. Vede in loro il desiderio di salire sul palco, senza capire fino in fondo quello che è già stato fatto. Ma questi metodi nuovi, sottolinea la Principessa, a volte sono un errore e si rende così necessario tornare alle origini.

Anna, che compirà 70 anni il prossimo agosto, non ha intenzione di ritirarsi dagli impegni di Corte. Lo scorso anno ha presenziato a ben 500 eventi. E anche questo aspetto è una critica indiretta a Harry e Meghan, ma anche a William e Kate, spesso accusati di battere la fiacca.

Poi ha giustificato la scelta della Regina Elisabetta di demandare diversi compiti ai figli e ai nipoti, anzi non pensava che avrebbe resistito così tanto. Infine, la Principessa si è soffermata sui suo nipoti, ne ha quattro, e ammette che adora fare la nonna.