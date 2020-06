Meghan Markle, l’annuncio della gravidanza che ha imbarazzato Harry

editato in: da

Meghan Markle annunciò la gravidanza alla Famiglia Reale durante il matrimonio di Eugenia di York nell’ottobre del 2018, senza tener conto di alcun protocollo. Il suo gesto mise in imbarazzo Harry, oltre che a far infuriare Sarah Ferguson, mamma della sposa.

A rivelare l’incidente diplomatico sono i giornalisti Dylan Howard e Andy Tillett, autori del libro Royals at War, che promette nuove scottanti rivelazioni sulla Famiglia Reale e naturalmente su Harry e Meghan. Un volume quindi che fa il pari con la biografia dei Sussex, in uscita in agosto, grazie alla quale la Markle spera di discolparsi della frattura con la Monarchia.

Comunque, Howard e Tillett sostengono che l’annuncio della dolce attesa, dato a bruciapelo e in un contesto sbagliatissimo, mise di malumore non poche persone al banchetto di nozze di Eugenia. Gli autori del volume sottolineano come la gravidanza di Lady Markle fu oggetto di accese discussioni da parte della Corte, perché significava “che si stava assicurando il suo legame con la Famiglia Reale fosse irrevocabile e questo le dava ancora più potere”.

Meghan rimase incinta tre mesi dopo il matrimonio con Harry. La comunicazione ufficiale avvenne il 15 ottobre, ma lei anticipò i tempi al matrimonio della cugina di suo marito, creando non poco disagio nel Principe, se non addirittura imbarazzo, come si legge nel libro. “Meghan agì quando pensò che fosse arrivato il momento giusto per rivelare la gravidanza alla Famiglia Reale”.

“L’annuncio fu un’enorme gaffe. Anche se non sei un nobile, non è corretto rubare la scena alla sposa nel giorno del suo matrimonio. Eugenia e Sarah Ferguson erano furiose”. Il Palazzo cercò di smorzare le polemiche, pubblicando una nota in cui si diceva che i membri senior della Famiglia Reale erano felici della dolce notizia.

Ma le polemiche all’interno della Corte continuarono per tutti i 9 mesi della gravidanza, specialmente per i look indossati da Meghan (guarda il video in alto sui look premaman di Meg). I giornalisti riportano i rumors intorno al modo in cui Lady Markle appariva in pubblico col pancione. “Nei primi giorni di gravidanza Meghan fu severamente rimproverata per questo”.