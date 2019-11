Meghan Markle, la Regina Elisabetta la riabilita con una foto

editato in: da

Meghan Markle sta vivendo un periodo di crisi, condivisa con Harry. La Corte sembra aver voltato le spalle ai Duchi del Sussex, ma un ritratto della Regina Elisabetta sembra riabilitarli.

Dopo le voci che la foto di Harry e Meghan è sparita da Buckingham, spunta un’immagine della Sovrana, 93 anni, in cui su un tappeto rosso posa con un abito bianco e tiene le mani in tasca. Un gesto irriverente che certo non rientra nel galateo. Come è noto, tenere le mani in tasca, soprattutto in pubblico, è considerato sconveniente e maleducato.

La fotografia di Sua Maestà con le mani in tasca e posa da red carpet è stata pubblicata dal magazine Hello!, senza specificare la data in cui è stata realizzata, in occasione dell’uscita del libro di Angela Kelly, sarta di Elisabetta, The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

Lo scatto, così diverso da quelli in cui compare la Regina, ha suscitato l’entusiasmo dei fan ed è diventato virale sui social, grazie alla condivisione dell’immagine su Twitter da parte di Barry Jeffery. In molti plaudono, perché Elisabetta ha finalmente riscattato le tasche, un dettaglio tanto amato da tutti.

Ma soprattutto la foto della Regina fa tornare alla mente le immagini scattate a Meghan Markle durante il tour in Australia e Nuova Zelanda nell’autunno 2018. Allora la Duchessa era stata immortalata con un abito bianco tuxedo, molto corto e sbracciato. E aveva commesso l’errore di tenere le mani in tasca. Allora suscitò scandalo e critiche, ma adesso il ritratto inedito di Elisabetta placa le polemiche e sembra arrivare in un momento di difficoltà per Lady Markle.

Che la pubblicazione della foto della Regina sia segno di una strategia distensiva, l’intento di voler riabilitare Meghan e Harry dopo la bufera che li ha travolti?