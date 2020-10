Meghan Markle, Kate Middleton potrebbe vendicarsi grazie ad Archie

editato in: da

Kate Middleton in futuro potrebbe vendicarsi di Meghan Markle grazie ad Archie, il figlio nato dall’amore per Harry. I Sussex ormai da tempo hanno abbandonato la famiglia reale e si sono trasferiti negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita lontano da Londra. Una decisione che non è piaciuta affatto alla Regina, ma soprattutto a Kate e William che si sono ritrovati a doversi assumere nuove responsabilità.

William ha chiesto più volte al fratello di tornare a casa, ma lui ha sempre rifiutato, desideroso di iniziare una nuova vita in America con Meghan e il piccolo Archie. Proprio quest’ultimo però potrebbe aiutare i duchi di Cambridge a prendersi una piccola rivincita sulla Markle. Il motivo? Il Succession to the Crown Act del 2013. Nell’atto del Parlamento inglese infatti è stabilito chiaramente che le prime sei persone che fanno parte della linea di successione al trono hanno bisogno del permesso del sovrano in carica per sposarsi.

Archie è settimo in linea di successione, dopo il principe Carlo, William, George, Charlotte, Louis ed Harry. Da tempo però si parla della necessità della Regina Elisabetta di lasciare il comando nelle mani di Carlo e di godersi la meritata pensione con il principe Filippo. Quando questo accadrà automaticamente il figlio di Meghan Markle diventerà sesto in linea di successione al trono della Gran Bretagna. Inoltre è molto probabile che, quando Archie, ormai adulto, deciderà di sposarsi, a governare saranno Kate Middleton e William.

Ciò significa che in futuro il figlio di Meghan se vorrà sposarsi dovrà necessariamente chiedere il permesso ai Cambridge. I rapporti fra le cognate non sono mai stati buoni e gli scontri con Kate Middleton sono stati fra i motivi che hanno spinto la Markle e lasciare l’Inghilterra. Nonostante ciò prima o poi l’ex star di Suits dovrà tornare a Londra e cercare un punto d’incontro con la moglie di William. Sarà lei infatti a prendere una decisione, quella sulle nozze, che cambierà l’esistenza di Archie.