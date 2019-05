Meghan Markle isolata con Archie: niente tata, Clooney dà forfait e Harry va a Roma

editato in: da

Meghan Markle sempre più isolata dopo la nascita di Archie lo scorso 6 maggio.

La Duchessa del Sussex si trova sola a Frogmore Cottage col neonato. Ad eccezione di sua mamma Doria Ragland, non c’è nessuno che la stia aiutando in questi primi e delicati giorni da mamma.

Harry e Meghan non hanno uno staff che li aiuti

Secondo indiscrezioni del Daily Mail, i Duchi hanno deciso di non avvalersi di alcun aiuto esterno almeno nelle prime settimane di vita del piccolo Archie. Così, nella loro nuova tenuto nei pressi di Windsor non ci sono né una tata, né uno chef, né alcun domestico o assistente che possa supportare Harry e Meghan nella quotidianità familiare. Tutto è sulle spalle della 62enne Doria che è ospite dei neogenitori. Spetta a lei accudire il nipotino e forse fare le faccende di casa. Pensare che quando nacque George, Kate Middleton fu aspramente criticata per la presenza ingombrante di sua mamma Carole. E la Duchessa di Cambridge non ha mai rifiutato l’aiuto di una baby sitter professionista. Ma a Harry e Meghan sembra che tutto sia perdonato, anche le spese folli, quindi li si lascia vivere a loro discrezione, isolati dalla Corte e dalle sue regole.

Harry lascia sola Meghan e se ne va a Roma

Questo isolamento però potrebbe rivelarsi particolarmente pesante per Lady Markle, alle prese col primo figlio. Infatti, suo marito Harry l’ha già lasciata sola due giorni dopo la nascita di Archie, per un viaggio ufficiale nei Paesi Bassi. E settimana prossima andrà a Roma per partecipare Sentebale Polo Cup, a sostegno di una delle sue associazioni benefiche. Dunque, Meg resterà a casa tra poppate e cambi di pannolini, mentre il Principe se ne va in giro per il mondo a svolgere le sue attività.

Secondo i ben informati, i Duchi cederanno a rivolgersi a una bambinaia, ma probabilmente il suo ingresso a Frogmore Cottage sarà tra qualche mese. Tra l’altro si vocifera che potrebbe essere un uomo o di origini americane.

Meghan rinuncia agli amici e George Clooney dà forfait

Lady Markle non solo ha preso le distanze dalla Corte e soprattutto da William e Kate Middleton che hanno aspettato una settimana prima di incontrare il nipotino, ma si è isolata anche dagli amici. Impossibilitata a lasciare il piccolo Archie solo con nonna Doria, ha dovuto inviare una lettera di scuse per non poter partecipare alla reunion dei compagni di classe.

Ma se la Duchessa è giustificata per non aver tempo da dedicare ai vecchi amici, è suonato piuttosto strano che George Clooney si sia rifiutato di fare da padrino a Baby Sussex, prima ancora che ricevesse la proposta ufficiale. L’attore e sua moglie Amal sono molto legati a Meghan e l’hanno sempre difesa dalle critiche ingiuste. Ora però pare che il divo non voglia essere troppo invischiato nelle vicende di Palazzo e abbia preferito defilarsi prima che sia troppo tardi.