Meghan Markle indigna i sudditi inglesi e fa infuriare Kate Middleton

Meghan Markle sorride in un video su Instagram e fa infuriare i sudditi inglesi. La duchessa di Sussex non smette di far discutere e di attirare la rabbia dei tabloid, ma anche dei follower sui social. La Gran Bretagna, così come il resto d’Europa, sta vivendo un momento difficile e in tanti sono convinti che Meghan e Harry non stiano facendo la loro parte.

La coppia infatti si è ormai allontanata dalla Royal Family e anche in questo periodo così complicato non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. La Regina Elisabetta si è rifugiata a Windsor, raggiunta dal marito in elicottero, mentre Carlo ha scelto di isolarsi nella sua proprietà in Scozia insieme a Camilla. Di fatto il potere è passato nelle mani di William e Kate Middleton che stanno facendo le veci della Sovrana.

Il momento è delicato, per questo i sudditi non sembrano disposti a perdonare nulla a Meghan Markle nemmeno il suo sorriso. In questi giorni infatti la duchessa di Sussex ha incontrato alcuni brillanti studenti che stanno svolgendo delle ricerche interessanti che cambieranno il mondo. L’incontro è stato documentato con un video postato sul profilo Instagram della coppia. Nella clip l’ex star di Suits appare raggiante e felice. I capelli raccolti in una coda bassa, il trucco perfetto e un tubino firmato: Meghan scherza e ride con gli studenti.

Un comportamento che non è piaciuto ai sudditi inglesi che non hanno apprezzato il modo di fare “spensierato” e “irrispettoso” della Markle in un periodo così tragico e ricco di tensione. “Continui solo a scrivere banalità”, ha commentato qualcuno. “Questo account Instagram andrebbe intitolato Me, me stessa e io”, ha scritto qualcuno, accusandola di essere egocentrica. E ancora: “L’ipocrisia non ha fine”, “Vuoi sempre stare al centro dell’attenzione”, “Sei falsa”, “Sei troppo piena di te”, “Sei pazza, povero Harry”. Meghan non ha risposto ai commenti e si è limitata a condividere il messaggio della Regina Elisabetta. Secondo alcune indiscrezioni a infuriarsi non sarebbero stati solamente i sudditi, ma anche Kate Middleton e William. I duchi di Cambridge stanno affrontando con coraggio le responsabilità, ma avrebbero chiesto a Meghan e Harry un aiuto che, a quanto pare, non è arrivato.