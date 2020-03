Meghan Markle, incontri segreti a Londra. E Harry va a Silverstone

editato in: da

Meghan Markle è tornata a Londra e fin da subito mette in chiaro che non intende piegarsi a convenzioni e regole. Anzi intende fare proprio quello che vuole. Infatti, il primo atto che ha compiuto è stato di recarsi in gran segreto al National Theatre.

Lady Markle pensa prima a sé che alla Corona e così appena ha rimesso piede in Gran Bretagna ha organizzato un incontro privato col teatro. D’altro canto, indiscrezioni avevano già anticipato che Meghan ne avrebbe approfittato di questa tappa obbligata a Londra per svolgere i suoi affari.

La moglie di Harry è stata dunque vista uscire dall’esclusivo Goring Hotel, il cui ristorante è il preferito di Elisabetta, per recarsi in gran segreto al suo appuntamento al National Theatre. Per poi raggiungere Harry al gala degli Endeavour Fund Awards dove ha sfoggiato un abito turchese, firmato Victoria Beckham, e si è mostrata innamorata più che mai.

Al suo appuntamento privato, Lady Markle ha optato per un look total white: blusa di Topshop, da 29 sterline, con maniche a sbuffo e longuette fasciante con spacco centrale. Un outfit non proprio esaltante. Ma gli incontri riservati di Meghan non finiscono qui.

Per il secondo giorno a Londra, Meg si è recata alla Robert Clarck School in un perfetto outfit da “working girl”: giacca bianca, pantaloni skinny neri e décolletée. Mentre la sua dolce metà è andata a Silverstone dove ha inaugurato lo spazio multimediale e il museo che contiene la storia delle gare da corsa inglesi, insieme al campione del mondo di F1, Lewis Hamilton.

I due si incontreranno nuovamente stasera presumibilmente a Frogmore Cottage, la loro casa nei pressi di Windsor. Mentre per il 7 marzo è prevista la loro presenza al Mountbatten Festival of Music.

Intanto, pare proprio che non ci sia tempo per i Sussex di salutare Kate Middleton e William, rientrati da poco dal loro viaggio di Stato in Irlanda. Le due coppie si ritroveranno ufficialmente il 9 marzo per il Commonwealth Day.