Meghan Markle, incontri privati a Londra

Meghan Markle e Harry si apprestano a rientrare a Londra. E già trapela che l’ex attrice avrebbe concordato degli incontri privati, al di fuori degli impegni istituzionali.

I Sussex ritornano in Gran Bretagna a fine febbraio per svolgere quelli che sono i loro ultimi impegni di Palazzo, dal primo aprile infatti cominceranno la loro nuovo vita da cittadini comuni. La loro agenda è molto fitta, ma nonostante ciò Meghan si è ritagliata del tempo per visitare in forma privata le istituzioni di cui ha il patronato.

Dunque, la moglie di Harry ha programmato questi “incontri segreti“, come li definisce il Daily Mail. È vero che Lady Markle anche in passato si è recata in forma in privata alle associazioni benefiche che cura, salvo poi rendere pubblici tali momenti condividendo foto sul suo profilo Instagram.

Proprio come era successo a inizio gennaio, in pieno scandalo Megxit, che senza remore aveva pubblicato le immagini della sua visita a un canile di Londra.

Dunque, la moglie di Harry persevera nelle sue abitudini, almeno stando a quanto riporta il Daily Mail che riferisce quanto confessato da una fonte vicina a Palazzo: “Meghan avrà alcuni incontri privati, legati ai suoi patronati, quando a Londra”. Mentre il Telegraph ribadisce: “Meghan si aspetta di poter adempiere a questi incontri”.

Di certo, queste sue iniziative private, che hanno l’aspetto di un nuovo affronto nei confronti della Regina, non faranno piacere a Elisabetta (e Famiglia), dato che i Sussex ritornano in Gran Bretagna come rappresentanti della Corona. Tra l’altro i due sono ai ferri corti con la Sovrana, dopo che ha deciso di vietare loro l’uso del marchio Royal Sussex.

Intanto, circolano voci che Lady Markle potrebbe presenziare al primo British Vogue Forces For Change il 7 marzo. Anche se ci sarebbe già la smentita. Fonti del Telegraph hanno infatti confermato che Meghan quel giorno parteciperà al Mountbatten Festival accanto a suo marito. E sempre con Harry presenzierà il 5 marzo agli Endeavour Fund awards. Mentre il 9 marzo incontrerà tutta la Famiglia Reale al Commonwealth Service.

Il periodo sarà sicuramente stressante per i Sussex che avranno gli occhi puntati su di loro. Proprio nei giorni più caldi della loro visita a Londra, Kate Middleton e William se ne andranno in Irlanda in visita ufficiale. Una strategia forse per evitare incontri imbarazzanti, non obbligatori, con Harry e Meghan tra i corridoi del Palazzo.