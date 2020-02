Meghan Markle incinta: sua madre Doria pronta a trasferirsi in Canada

editato in: da

Meghan Markle sarebbe incinta per la seconda volta. I rumors si susseguono da diverso tempo e ora ci sarebbero delle prove che rendono ancora più certa la seconda gravidanza.

Harry e Meghan non hanno mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio dopo Archie, nato lo scorso maggio. Se Lady Markle fosse davvero in dolce attesa, al matrimonio di Beatrice di York potrebbe arrivare col pancione, semmai andrà. Oppure proprio la gravidanza al termine potrebbe essere una giustificazione più che valida per starsene alla larga dalla Famiglia Reale.

Comunque, il Megxit, cioè la decisione dei Sussex di lasciare la Famiglia Reale per vivere più tranquillamente e in autonomia, potrebbe essere la conseguenza di voler dare alla luce il secondo bebè in totale privacy, senza doverlo presentare al mondo a pochi giorni dalla nascita. Situazione che aveva messo in crisi non poco Lady Markle che si era rifiutata di mostrarsi in pubblico dopo il parto, come da tradizione reale, rispettata da Diana e Kate Middleton.

A proposito di Kate, gli scommettitori danno più certa la gravidanza di Meghan nel 2020 che quella di Lady Middleton. Quest’ultima per altro avrebbe dichiarato che William è contrario all’arrivo di un quarto figlio.

Ma altri elementi fanno pensare che i Sussex si apprestino ad avere un bebè. Un primo importantissimo indizio riguarda la madre di Meg, Doria Ragland. Come è noto la donna ha una grande influenza sulla figlia. Pare sia stata lei a spingerla a lasciare la Monarchia. Ebbene, secondo l’Express Doria sarebbe pronta a trasferirsi in Canada dove vivono Meghan e Harry, per dare una mano ai genitori. Quando Lady Markle aspettava Archie, la Ragland aveva seguito un corso professionale per tate per prendersi cura del nipotino.

E se proprio il Paese della Quercia non volesse ospitare permanentemente l’insegnante di yoga, i Sussex hanno pronto un piano B. Infatti, pare che la coppia stia cercando casa a Los Angeles, non è chiaro se per trasferirsi definitivamente o se è per avere un pied à terre nelle vicinanze di Hollywood dove Meghan intende rilanciare la sua carriera di attrice.

Poi ci sarebbero le foto del viaggio dei Duchi in Nuova Zelanda, condivise su Instagram per celebrare il Waitangi Day, associandosi così agli auguri della Famiglia Reale. In quegli scatti Meghan era incinta.

Se la gravidanza fosse confermata, l’arrivo del secondo bebè arriverebbe in un momento complicato per la coppia che, sempre stando a indiscrezioni della stampa inglese, starebbe vivendo un momento di difficoltà, perché Harry e Meghan concepiscono la nuova vita in modo diverso, tanto che si parla di divorzio entro massimo cinque anni.