Meghan Markle, il gesto di disprezzo contro Kate Middleton e la Regina

Meghan Markle non si è affatto pentita di aver lasciato la Famiglia Reale. Anzi le modalità con cui ha realizzato il divorzio dalla Corona mostrano tutto il suo disprezzo per Kate Middleton e perfino per la Regina Elisabetta. Stando almeno quanto riporta la stampa britannica.

Ma procediamo con ordine. Come è noto Meghan e Harry hanno lasciato platealmente il loro servizio per la Monarchia, annunciando la loro decisione con un post su Instagram che è piombato come un fulmine a ciel sereno, perfino per la Famiglia Reale. Infatti, William e Carlo hanno letto il testo del messaggio solo pochi minuti prima della pubblicazione.

Elisabetta, informata prima di Natale delle intenzioni dei nipoti, aveva chiesto loro di aspettare a rivelare le loro decisioni per avviare la procedura che avrebbe preparato il distacco dei Sussex senza troppi scossoni. Ma pare che Meghan avesse fretta di andarsene (e di monetizzare) e fosse insofferente all’ennesima imposizione da protocollo. E così, come una star di Hollywood, ha scelto Instagram per dire addio alla sua carriera di Duchessa in prima linea nella Monarchia inglese. Con le conseguenze ben note che il gesto ha avuto.

Lady Markle, con l’evidente appoggio di Harry (più o meno costretto dalla moglie), non si è curata delle volontà della Sovrana e ha semplicemente fatto di testa sua. Un vero e proprio affronto nei confronti di Sua Maestà, stando a quanto riporta il magazine New Idea.

Il Daily Mail invece, pur riconoscendone il comportamento irriverente, ha provato a giustificare i Sussex affermando che hanno agito d’impulso, seguendo l’esempio di Lady Diana. Ma la Principessa del popolo non aveva mai osato sfidare la Regina, sebbene da parte sua non avesse alcuna comprensione e aiuto per porre fine ai continui tradimenti di Carlo con Camilla.

D’altro canto, sempre il mail definisce il post di Harry e Meghan come “una violazione del modo di operare di Corte”. E una fonte vicina a Palazzo ha commentato: “È profondamente ingiusto per la Regina che non merita di essere trattata in questo modo”. E altri beninformati riportano come Elisabetta fosse “delusa e rattristata” dal comportamento della coppia. Ma c’è dell’altro.

Le modalità sconsiderate di comunicare la Megxit da parte dei Sussex avrebbe danneggiato anche un altro membro della Famiglia Reale, Kate Middleton. Infatti, l’annuncio-bomba è arrivato alla vigilia del compleanno della Duchessa di Cambridge, che è il 9 gennaio. Un caso? Pare proprio di no, almeno secondo quanto rivelato dalla sorellastra di Meghan, Samantha Markle.

La donna ha dichiarato al Daily Mail che Meghan era gelosa di Kate e ha voluto rovinarle appositamente il compleanno, scegliendo quel momento preciso per fare il suo annuncio. Stando a Samantha Lady Markle non avrebbe mai potuto competere con l’adorabile Kate “perfetta come futura Regina e adorabile come membro della Famiglia Reale e come madre”. Un obiettivo inarrivabile per la moglie di Harry, almeno secondo la sorellastra colpita da come Lady Middleton “faccia sembrare un abito da 200 dollari come un vestito da 2 milioni”.

Dunque, secondo quanto trapela Meghan ha voluto vendicarsi dell’invidiata cognata, rovinandole il compleanno, con una uscita di scena dirompente.