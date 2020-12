editato in: da

Meghan Markle e Harry tornano a Londra per chiedere un favore alla Regina. I Sussex infatti avrebbero intenzione di prolungare il periodo di transizione che li porterà al distacco definitivo dalla Royal Family. Circa un anno fa, quando annunciarono la volontà di lasciare la Corona, Meghan e Harry promisero che non sarebbero stati più dipendenti economicamente dalla Sovrana. All’epoca ci fu una riunione a Sandringham, convocata da Elisabetta II alla presenza di William e di Carlo, per fissare i termini dell’addio ai doveri reali.

La Regina stabilì dunque un periodo di transizione che si concluderà il 31 marzo 2021. Ma la coppia avrebbe cambiato idea e, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, starebbe per tornare in Inghilterra proprio allo scopo di chiedere un favore a The Queen: prolungare la Megxit di 12 mesi. Non solo, l’ex star di Suits e il secondogenito di Diana vorrebbero anche conservare il loro ruolo in alcune associazioni che sono legate alla Royal Family.

“Harry e Meghan proveranno a mantenere i patrocini reali”, ha raccontato il Sun. Per questo motivo negli ultimi mesi avrebbero tentato di appianare le divergenze con i membri della Royal Family. Meghan avrebbe cercato un punto d’incontro con Kate Middleton, mentre Harry avrebbe fatto pace con William con cui aveva litigato proprio per via della moglie.

“Rispetto ad alcuni mesi fa, le acque si sono calmate – si legge -. Ora Harry e Meghan cercheranno di trovare un accordo stabile che accontenti tutti ed è quindi probabile che tornino a Londra ad inizio 2021 […] Sicuramente ci saranno incontri virtuali su Zoom, ma poi sarà necessario anche un faccia a faccia”. I Sussex potrebbero riunirsi ai Cambridge nei prossimi mesi, soprattutto per festeggiare alcune ricorrenze importanti. La prima si terrà ad aprile, quando verrà festeggiato il compleanno della Regina, poco dopo ci sarà il 100esimo compleanno del principe Filippo, mentre a luglio è prevista l’inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana.

Ora tutto è nelle mani di Elisabetta II e dei vertici di Buckingham Palace che decideranno se accettare o meno la richiesta di Meghan Markle e Harry. Gli accordi, sottolinea il tabloid, potrebbero saltare a causa degli ultimi contratti (milionari) firmati dalla coppia con due colossi come Spotify e Netflix.