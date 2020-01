Meghan Markle, Harry torna in pubblico e non sorride più. E il Canada crea nuovi problemi

editato in: da

Harry assolve quello che potrebbe essere il suo ultimo impegno di Corte dopo che lui e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Famiglia Reale.

Il Duca del Sussex dunque ricompare in pubblico dopo il summit d’urgenza convocato dalla Regina per stabilire il suo futuro. E tutti hanno notato la tristezza nel suo sguardo. L’occasione è il lancio a Buckingham Palace la 2021 Rugby League World Cup, evitando qualsiasi domanda sul divorzio dalla Monarchia.

Nonostante l’appuntamento festoso, il Principe non ha mostrato il solito entusiasmo. Pochissimi i sorrisi e tutti forzati, un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello di Meghan. La sua dolce metà, in Canada da giorni, è già impegnata nel suo tour di beneficenza, si è mostrata serena e rilassata. Davvero un’altra storia rispetto a Harry che pare dilaniato, perché costretto a scegliere se accondiscendere ai desideri della moglie o restare coi Windsor.

Intanto, sul profilo Instagram dei Sussex è comparsa una Storia che mostra il dietro le quinte dell’evento cui ha partecipato Harry. E come colonna sonora è stata scelta significativamente una hit dei Stone Roses, This is the one, dove nel testo compare una frase sibillina: “‘I’d like to leave the country’, vorrei lasciare il Paese, che il Daily Mail ha interpretato come un chiaro messaggio sulle intenzioni del Duca, ossia che presto lascerà l’Inghilterra per raggiungere Meghan in Canada.

E qui però si tocca un altro tasto dolente. Infatti, pare che Harry e Meghan non siano poi così graditi al Paese. Il principale quotidiano canadese, The Globe and Mail, ha sottolineato che vi sono molte questioni costituzionali nella permanenza stabile dei Duchi del Sussex. E pare non siano legati a questioni economiche, per esempio sui costi per la loro sicurezza che addirittura Trudeau aveva detto essere in grado di sostenere. Dunque, la coppia non è benvenuta nel Paese ospitante e tanti sono i problemi che stanno creando. Non solo alla Regina Elisabetta.