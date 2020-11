Meghan Markle e Harry, solo il divorzio potrà risolvere la faida con William

editato in: da

Tra William e Harry i rapporti non sono più quelli di prima. C’è chi sostiene che la frattura tra i due fratelli sia irreparabile, a meno che non subentri un divorzio dalle rispettive mogli.

A lanciare l’indiscrezione è Ingrid Seward, capo redattrice del Majesty Magazine ed esperta in fatto di Famiglia Reale Inglese. Durante il podcast Mirror’s Pod Save The Queen, Ingrid ha dichiarato di temere che il rapporto tra William e Harry sia gravemente compromesso, a causa delle scelte di quest’ultimo di sposare Meghan Markle e mettere su famiglia con lei lontano da casa, abbandonando le vesti ufficiali.

Anche il nonno dei ragazzi, il Duca Filippo di Edimburgo, nonostante sia stato uno dei pochi ad accogliere Meghan a braccia aperte fin dai tempi iniziali della relazione, sarebbe rimasto sconcertato delle decisioni di Harry prese a seguito del suo matrimonio con la Markle, allontanandosi come tutti sappiamo dai doveri reali alla ricerca di una totale indipendenza.

La Seward, che segue da decenni le vicende di Buckingham Palace, è convinta che solo una “terribile tragedia” sarebbe in grado di riavvicinare i fratelli:

Penso che se succedesse qualcosa a Catherine o Meghan, i ragazzi sarebbero di nuovo insieme. Ma finché ci sono le loro donne e le loro famiglie…

Quello che potrebbe coinvolgere le mogli dei due fratelli, e a cui allude Ingrid, sembra essere il divorzio: se uno dei due si separasse definitivamente dalla consorte, William e Harry sarebbero disposti ad avvicinarsi? A corte sarebbe più probabile il divorzio tra Meghan e Harry piuttosto di quello di William da Kate Middleton.

Nel frattempo è attesa per marzo la decisione finale della Regina Elisabetta in merito al rapporto di Harry e Meghan con la monarchia: i due, con quella che è stata etichettata come “Megxit”, stanno per esaurire il periodo tecnico di prova lungo 12 mesi lontano dagli affari reali. Cosa decideranno il Principe erede William insieme a Carlo ed Elisabetta?

Gli esperti intravedono una sfida per il futuro nel ruolo di William: tentare di modernizzare la Famiglia Reale rimanendo fedele ai suoi principi, coinvolgendo nuovamente suo fratello. Il ritorno in Inghilterra di Meghan e Harry però sembra difficile, soprattutto ora che stanno gettando le basi del loro futuro in America. La sfida – salvo colpi di scena – sembra impossibile.