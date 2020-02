Meghan Markle e Harry si trasferiscono a LA. E Kate Middleton si vendica con la Regina

editato in: da

Meghan Markle e Harry si preparano a trasferirsi a Los Angeles e Kate Middleton medita vendetta grazie all’aiuto della Regina. A svelarlo numerosi tabloid secondo cui i duchi di Sussex sarebbero solo di passaggio in Canada. Fonti vicino all’ex attrice infatti riferiscono che il suo obiettivo sarebbe quello di ritornare da protagonista nel mondo scintillante di Hollywood da cui si era allontanata dopo il fidanzamento e le nozze con il secondogenito di Diana.

Che Meghan sia stata sempre insofferente alle regole di corte è cosa nota, ma i tabloid sono certi che sin dall’inizio il suo piano fosse proprio quello di ottenere il titolo di duchessa e lasciare la Royal Family. Ne sarebbe convinta anche la Regina che, dopo il summit di Sandringham, è sempre più vicina a Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge e William sono quelli che stanno subendo maggiormente le conseguenze della Megxit. Catherine Middleton è sempre più oberata dagli impegni e, come svelano fonti di Palazzo, lavora incessantemente per 18 ore al giorno. Una situazione che l’avrebbe portata a dimagrire molto e a perdere il sonno, divisa fra il dovere nei confronti della Corona e la necessità di essere una buona madre per George, Charlotte e Louis.

La scelta di Harry e Meghan ha ferito molto Kate e William che non si sarebbero ancora ripresi dalla notizia. La duchessa di Cambridge è sempre stata molto legata al cognato e questa situazione la starebbe facendo soffrire molto. Così tanto che, sotto pressione e arrabbiata, starebbe già progettando la sua vendetta. Come? Ovviamente con l’aiuto della Regina Elisabetta.

La Sovrana infatti starebbe progettando di allontanare Meghan da Harry. Il magazine americano Globe riferisce che la Sovrana sarebbe disposta a sborsare una cifra altissima pur di riportare il nipote prediletto in Inghilterra, facendolo divorziare con la Markle. Una vendetta che starebbe portando avanti con l’appoggio di Kate Middleton, divenuta ormai la sua prediletta.