Meghan Markle, Harry si ribella ai suoi ordini e si beve una birra

editato in: da

Meghan Markle è rimasta a casa col piccolo Archie lo scorso weekend, mentre suo marito Harry è volato in Giappone per tifare l’Inghilterra nella finale di rugby contro il Sudafrica.

Il Principe è stato però colto in flagrante con in mano una bottiglia di birra. Finalmente solo e lontano dalla moglie ne approfittato per trasgredire a una delle regole salutiste che Lady Markle gli ha imposto da quando è rimasta incinta di Baby Sussex.

Infatti, Meghan avrebbe proibito al consorte di bere alcolici. Ebbene il divieto pare non sia stato particolarmente gradito da Harry che evidentemente non vedeva l’ora di bersi una bionda in santa pace. Purtroppo per lui la notorietà gli ha giocato un brutto scherzo, mostrando al mondo che, nonostante le imposizioni della moglie, lui non ne vuole sapere di rinunciare totalmente a birre e alcolici. E così è stato immortalato negli spogliatoi della squadra sudafricana mentre brinda con loro.

L’esperto di Corte, Neil Sean, ha letteralmente pizzicato Harry mentre teneva in mano la bottiglia di birra e al Today Show ha commentato, scherzando: “Non so come sia andata a finire quando è tornato a casa da Meghan”. Anche perché, stando sempre a quello che ha raccontato Sean, Harry non toccherebbe più alcolici da quasi un anno e lo confermerebbero anche i suoi amici.

La Duchessa non avrà gradito il comportamento del marito che si è scolato una birra coi ragazzoni del rugby proprio mentre lei indossava il grembiule per lavorare in pasticceria a sostegno delle donne in difficoltà, come ha mostrato sulla pagina Instagram ufficiale.

Lady Markle pare sia molto intransigente nel volere imporre al Principe uno stile di vita salutista. La Duchessa ovviamente lo fa per il suo bene ma sembrerebbe fin troppo bacchettona con lui, proprio lei che ha difficoltà ad adattarsi alle regole di Corte. Dopo essere rimasta incinta, ha chiesto a Harry di seguire una dieta prevalentemente vegetariana e di fare più esercizio fisico, yoga compreso.

Il Duca ha accettato di buon grado, comprendendo che questo stile di vita giova alla sua salute, ma evidentemente qualche volta le regole vanno strette anche a lui.