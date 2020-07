Meghan Markle, Harry sempre più in crisi: non trova lavoro

editato in: da

Harry è sempre più in difficoltà, proprio non riesce a trovare il suo posto a Los Angeles. Mentre Meghan Markle sembra rifiorita ed è pronta per ritornare alla ribalta col suo primo impegno ufficiale dopo la Megxit con Michelle Obama, il Principe non trova lavoro.

I Sussex faticano a cominciare la loro nuova vita da privati cittadini, almeno da un punto di vista finanziario. Dopo il divieto di utilizzare il marchio Royal Sussex, anche la loro nuova associazione Archewell sta incontrando serie difficoltà e la scalata a Hollywood da parte di Meghan è piena di ostacoli, tanto che la Markle è ricorsa al suo amico George Clooney per contattare Brad Pitt.

Ma quello che preoccupa di più gli esperti è Harry. Il fatto di essere un Principe di una delle Monarchie più importanti al mondo, non lo aiuta a trovare un “normale” posto di lavoro. Tom Quinn, autore di libri sulla Famiglia Reale, ha sollevato il problema, sottolineando come Harry non può pensare di trovare un impiego in banca o da McDonald’s e d’altro canto: “Non potrà portare a spasso i suoi labrador per il resto della vita”. Come si suol dire, il figlio di Carlo e Diana sembra finito in un cul de sac, o per meglio dire in un vicolo cieco. Forse è per questo che, secondo indiscrezioni, Harry ha contattato Kate Middleton per riallacciare i rapporti con Carlo e con William.

Stando a Quinn in questo momento la situazione tra Harry e Meghan si è invertita: “Il Principe sta vivendo in America, quello che Meghan ha vissuto in Inghilterra”. In pratica, non riesce a trovare il suo ruolo in un ambiente così diverso da quello in cui è vissuto fino a ora. I Sussex avrebbero lasciato la Famiglia Reale per sfuggire all’intrusione dei media nelle loro esistenze e hanno anche intentato una causa contro gli editori che hanno violato la loro privacy. Anche Buckingham Palace è stato accusato dalla Markle di non averla protetta durante la gravidanza dagli attacchi dei giornali.

Quinn, proseguendo nelle sue dichiarazioni all’Express, ha affermato che Harry è trascinato dall’energia positiva di Meghan ma i dubbi rimangono su cosa farà della sua vita in California. Intanto, un portavoce della coppia ha definito le dichiarazioni dello scrittore come “sciocchezze”.

La coppia starebbe valutando infatti diverse proposte per guadagnare in modo indipendente e secondo l’esperta in questioni reali, Katie Nicholl, Harry e Meghan avrebbero firmato un contratto che potrebbe incrementare di molto le loro entrare.