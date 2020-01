Meghan Markle, Harry rompe il silenzio e rivela la sua tristezza

editato in: da

Harry ha rotto il silenzio sulla questione megxit e ha parlato per la prima volta in modo diretto della separazione sua e di Meghan Markle dalla Corona, rivelando la sua profonda tristezza.

Il Principe, che nell‘ultima uscita pubblica per la Corte è apparso visibilmente provato, ha ammesso quanto gli è costato lasciare la sua famiglia ma ha precisato che per lui e la moglie “non c’era altra scelta” che abbandonare gli alti doveri reali, ma ha promesso che il loro non è solo un allontanamento dalla Monarchia.

Harry ha parlato durante una cena formale all’ente benefico che sostiene i giovani affetti da AIDS, fondato nel 2006. Il suo è stato un discorso toccante e molto personale nel quale ha ribadito il suo proposito di servire la Regina e il Commonwealth, senza fondi pubblici. Ha poi difeso Meghan affermando, che sua moglie “condivide i suoi stessi valori” e dopo il loro matrimonio era entusiasta all’idea di sostenere la Sovrana. Anche si vocifera di un possibile divorzio tra i due.

Ma ha ribadito anche fermamente che per lui e Lady Markle non c’era altra soluzione che fare un passo indietro. Una decisione sofferta, sottolinea, avvenuto dopo mesi di discussioni e “anni di sfide”. La separazione non è stata facile e gli ha procurato “molta tristezza“. “La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera”, ma Harry e Meghan non hanno trovato un’altra soluzione praticabile.

Il Principe ha poi reso omaggio a sua nonna Elisabetta, definendola “Comandante in capo”, e alla sua famiglia per aver sostenuto lui e la Markle, esprimendo loro tutta la sua gratitudine. Harry ha accennato anche alla morte di sua mamma Lady Diana, che lo ha segnato a vita, sottolineando come la Regina l’abbia preso sotto la sua protezione, ma non è bastato a salvarlo dalla pressione mediatica cui per anni è stato sottoposto.

Malgrado la separazione dalla Famiglia Reale, Harry spera di continuare a servire la Regina e il suo Paese, insieme alla moglie, anche se in altro modo. Il testo del discorso è stato condiviso sul profilo Instagram della coppia.

Intanto, mentre Harry è ancora in Inghilterra, Lady Markle è da giorni tornata in Canada dove è apparsa più volte in pubblico, sempre sorridente e rilassata, un atteggiamento opposto a quello del marito che è visibilmente dilaniato.