Meghan Markle e Harry rifiutano l’invito della Regina: non vedrà più Archie

editato in: da

Meghan Markle e Harry difficilmente in agosto si uniranno alla Famiglia Reale, nonostante la Regina li abbia invitati a Balmoral. E mentre Elisabetta a 94 anni mostra virtualmente il suo ritratto (guarda il video in alto), raggiungendo tutto il mondo, come nonna non riesce più a vedere il nipotino Archie.

I Sussex e la Famiglia Reale sono ai ferri corti da mesi ma la biografia Finding Freedom, approvata da Harry e Meghan, ha fatto precipitare la situazione, difficilmente il Principe e Lady Markle rimetteranno piede in Gran Bretagna e se lo faranno non sarà certo quest’estate. Tra l’altro Meg, che compie gli anni il 4 agosto, sta progettando una fuga romantica per il compleanno che non contempla il ritorno a Londra, tanto per lei non suoneranno nemmeno le campane di Westminster.

Nonostante la crisi in corso, la Regina aveva offerto ai nipoti una possibilità di ricongiungersi con la Famiglia Reale invitandoli al Castello di Balmoral in Scozia per le vacanze estive. Ma è opinione degli esperti che Harry e Meghan abbiano già declinato l’invito, forse volendo evitare incontri imbarazzanti con William e Kate Middleton che raggiungeranno Sua Maestà nella tenuta, insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. Tra l’altro già lo scorso anno, i Sussex si rifiutarono di andare a Balmoral, dunque è ancora più improbabile che volino da Los Angeles alla Scozia per un incontro ad alta tensione.

Quindi dopo mesi di isolamento a Windsor, Elisabetta e suo marito Filippo (99 anni) potranno nuovamente incontrare i nipotini, ma anche quest’estate non avranno modo di incontrare Archie, il figlio di Harry e Meghan. Ormai è da moltissimo tempo che non lo vedono. Lo scorso marzo quando i Sussex tornarono a Londra per adempiere agli ultimi doveri di Corte non lo portarono con loro, preferendo affidarlo alle cure della ormai ex amica Jessica Mulroney, in Canada. Sicuramente non vedranno mai il secondogenito di Harry e Meghan, dato che le voci di una nuova gravidanza si fanno insistenti.

Come sottolinea l’esperta di questioni reali, Camilla Tominey: “In molti si stanno chiedendo se la Regina e il Principe Filippo rivedranno mai Archie“. Un vero e proprio dispiacere per la Sovrana che pur sempre una bisnonna. Elisabetta in questi mesi si molto più avvicinata a Kate Middleton che sta acquisendo sempre più consapevolezza del suo ruolo futuro come Regina consorte. Sua Maestà, proprio come la Duchessa di Cambridge, si è affidata ai video-collegamenti per poter svolgere il proprio dovere, diventando la prima Sovrana a presentare virtualmente il suo ritratto.

A settembre sia Elisabetta che Carlo e Camilla e i Duchi di Cambridge dovrebbero tornare a Londra per riprendere i propri doveri secondo un’agenda tradizionale, pre-pandemia.