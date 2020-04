Meghan Markle e Harry preparano una biografia: Kate e la Regina tremano

editato in: da

Meghan Markle e Harry preparano una biografia che farebbe tremare Kate Middleton e la Regina Elisabetta. Secondo il Daily Mail la coppia, che da qualche settimana si è trasferita a Los Angeles dal Canada, sarebbe al lavoro per realizzare un libro che racconti la loro versione dei fatti riguardo la Megxit.

Come è noto Harry e Meghan sono ormai in guerra con i tabloid. Una battaglia iniziata dopo il Royal Wedding che si è inasprita in seguito alla scelta della coppia di lasciare la Corona e vivere negli Stati Uniti. La coppia si sarebbe già messa all’opera con due giornalisti e amici – Omid Scobie e Carolyn Durand – per creare quello che, con ogni probabilità, diventerà un bestseller.

La biografia si intitolerà Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan e sarà composta da 320 pagine. L’uscita è prevista il prossimo 11 agosto in tutto il mondo. La scelta di scrivere un libro è compatibile con la volontà di Harry e Meghan di rompere gli schemi e di raccontare la loro verità, visto che hanno sempre accusato i tabloid di pubblicare solo menzogne.

Di certo la biografia non sarà apprezzata dalla Regina e tantomeno da Kate Middleton, divenuta ormai la nemica giurata di Meghan. La duchessa di Cambridge e la cognata dopo una tiepida amicizia, hanno dato vita a una vera e propria faida che ha portato, inevitabilmente, anche Harry e William ad allontanarsi.

I due fratelli, che dopo la morte di Lady Diana avevano giurato che sarebbero rimasti uniti, hanno litigato spesso e si sono allontanati sempre di più. Così tanto che, quando Carlo è risultato positivo al Coronavirus, William avrebbe chiesto a Harry di tornare a Londra, ma lui, sotto consiglio della Markle, avrebbe rifiutato.

La Regina non ha mai apprezzato i gossip sulla Royal Family e che i membri della famiglia reale parlassero con la stampa. In passato l’unica che ha osato farlo è stata Lady Diana che, stanca dei tradimenti di Carlo con Camilla, aveva deciso di raccontare tutto al giornalista Andrew Morton. Ora tocca a Meghan Markle e la Corte trema. La sua biografia infatti svelerà i retroscena di Palazzo. ha tutto il sapore di una vendetta nei confronti di Catherine e della Sovrana.