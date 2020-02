Meghan Markle e Harry, la nuova vita in Canada

editato in: da

È passato un mese dallo sconvolgente annuncio della Megxit e Meghan e Harry hanno ormai cominciato la nuova fase della loro vita in Canada. A fornire qualche dettaglio in merito ci ha pensato il settimanale People, che ha riportato le dichiarazioni di un amico della coppia.

A quanto pare, Meghan Markle e Harry si starebbero godendo una quotidianità tranquilla all’insegna delle escursioni nei boschi e delle passeggiate nei pressi della loro bellissima dimora sull’isola di Vancouver. Come rivelato dalla fonte a loro vicina a People, il pensiero di lasciare la Royal Family è un peso che si sono portati addosso per molto tempo. Ora, a un mese dall’ufficializzazione delle loro intenzioni, i due sarebbero molto più sollevati.

Questa nuova vita, come ben si sa, ha avuto un prezzo. Dopo l’annuncio della Megxit è infatti arrivato il vertice a Sandringham e, successivamente, la rinuncia ai titoli di Altezza Reale. Harry, inoltre, non potrà più ricoprire il ruolo di ambasciatore dei giovani nel Commonwealth.

Tornando invece ai dettagli relativi alla nuova vita della coppia, l’insider ha sottolineato che, in Canada, Harry e Meghan si dedicano allo yoga, disciplina di cui la Markle è appassionata da sempre. Il secondogenito di Carlo e Diana ha inoltre l’abitudine di comprare il pane presso i negozi locali, mentre la ex star di Suits non si fa mancare lunghe passeggiate con i suoi adorati cani, un beagle e un labrador.

Non c’è che dire: si tratta di una quotidianità ben lontana da quella della Corte! Meghan, sempre sulla base delle rivelazioni fatte a People dalla persona vicina a lei e a Harry, si starebbe dedicando con passione alla cucina. La coppia di Sussex starebbe inoltre lavorando dietro le quinte alla creazione di una fondazione di beneficenza.

La fonte che ha interagito con il tabloid ha sottolineato che si tratta di piani che richiedono tempo e che lo staff di Meghan e Harry si sta impegnando affinché tutto venga svolto in maniera corretta e in modo che il risultato risponda alle ambizioni della coppia che, secondo il tabloid Express, sarebbe pronta ad accogliere un altro figlio. La signora Doria Ragland, madre di Lady Markle, sarebbe infatti in procinto di trasferirsi in Canada per aiutare la figlia incinta con il nuovo arrivato.