Meghan Markle, Harry non sembra più lui. La testimonianza di Rob Lowe

Capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo e la solita barba folta, così si presenterebbe il Principe Harry ora stando alla testimonianza del suo vicino di casa, Rob Lowe.

Un look decisamente più trasandato e meno “principesco” per il nipote della Regina Elisabetta, che pare non dispiace a sua moglie Meghan Markle. Infatti, anche lei, da quando si sono trasferiti nella loro splendida villa di Montecito, ha adottato un’immagine meno raffinata e costruita rispetto a quando vestiva i panni della Duchessa del Sussex.

A svelare la trasformazione di Harry è come detto Rob Lowe. L’attore, oggi 56enne, ha raccontato durante il Late Late Late Show di aver visto il Principe mentre stava guidando a Montecito e ha spiegato: “Vive circa a un miglio da me, ma è molto isolato. Vederlo è stato come scorgere il mostro di Loch Ness. Finalmente sono riuscito a vederlo guidare la macchina”.

Dunque, anche negli USA Harry e Meghan fanno di tutto per mantenere la privacy, evidentemente è difficile incontrarli per strada anche se si abita a pochi passi da loro. Ma nel racconto di Rob Lowe ciò che è sorprendente è il modo in cui l’attore ha descritto il Principe. Ha svelato infatti che tutto è avvenuto molto rapidamente ma: “Mi sembrava che avesse una coda di cavallo. Mi è parso che i suoi capelli fossero lunghi e appunto tirati indietro con una coda”.

A questo punto il presentatore James Corden, che ha partecipato al matrimonio di Harry e Meghan nel 2018, incalza Lowe: “Sai cosa penso? Che non hai visto Harry”. Anche perché recentemente Harry ha mostrato qualche stempiatura. Ma l’attore è sicuro di quello che ha visto, anche perché: “Ho seguito l’auto per scoprire se entrava in casa”.

Dunque, pare non ci siano dubbi: Harry ha optato per un look più casual, forse perché al momento non ha impegni pubblici, nemmeno in video. È anche vero che le indiscrezioni che arrivano dall’America, parlano di un Harry non completamente abituato alla sua nuova vita, più propenso a stare a casa con suo figlio Archie che a uscire per siglare accordi milionari, come quelli con Netflix e Spotify, caldeggiati più da sua moglie Meghan che da lui.

L’ultima volta che Harry è stato avvistato indossava un paio di jeans e sneaker mentre distribuiva cibo ai bisognosi. Le foto sono state scattate circa due settimane dopo che i Sussex si sono recati nel cimitero militare di Los Angeles per onorare i caduti di guerra, era lo scorso novembre. Poi evidentemente si è chiuso nella sua magione da 11 milioni di dollari e non è più uscito. Per questo è “una rarità” anche per i suoi vicini di casa.

Ma è quasi certo che quando tornerà a Londra, il codino sparirà. Elisabetta non potrebbe tollerare anche questo, di certo non sarebbe una capigliatura degna di un Principe.