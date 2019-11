Meghan e Harry isolati per volere della Regina: interviene Kate Middleton

editato in: da

La Regina punisce Meghan Markle e Harry nel peggiore dei modi, ma Kate Middleton, a sorpresa, difende la cognata. La duchessa di Sussex sta vivendo un periodo particolarmente difficile, soprattutto a causa dell’atteggiamento della Famiglia Reale.

Dopo le rivelazioni fatte in Africa, nel corso del documentario dedicato ai Sussex, la situazione sarebbe precipitata. Buckingham Palace infatti non ha affatto gradito le confessioni di Harry, che ha ammesso di essersi allontanato da William, e di Meghan, che in lacrime ha accusato la stampa di perseguitarla.

L’ex star di Suits è pronta ad andare avanti nella sua battaglia contro i tabloid e al suo fianco c’è il marito. In questa lotta però i duchi di Sussex sarebbero soli, come ha confermato una fonte di People, secondo cui a Corte ci sarebbe grande tensione e sia Meghan che Harry sarebbero stati isolati per volere della Regina.

Una punizione durissima per i genitori di Archie, colpevoli di aver raccontato fatti personali in pubblico, trasgredendo l’etichetta e gli ordini della Sovrana. “Nessuno gli parla o gli scrive” ha confessato l’insider, che ha parlato di un isolamento punitivo che sta creando molti problemi alla coppia.

A sorpresa però sembra che qualcuno si sia opposto e stia facendo di tutto per aiutare Meghan Markle. Si tratta di Kate Middleton che, come riferisce Phil Dampier, esperto di affari reali, avrebbe contattato la moglie di Harry: “Ha fatto del suo meglio per tenere tutti uniti e per aiutarla” ha detto il giornalista.

La consorte di William riuscirà a riportare la pace in famiglia? Tutto dipenderà dalle prossime scelte di Meghan. Se davvero, come è stato svelato, passerà le feste di Natale negli Stati Uniti invece che con la Regina, la frattura potrebbe aumentare e diventare irreparabile.

La Middleton e la Markle sono sempre state descritte come nemiche giurate, ma sembra che ora Kate abbia deciso di deporre le armi e pensare solo al bene della Royal Family prima che sia troppo tardi.