Meghan Markle, Harry e William in guerra: la profezia di Diana si avvera

Il rapporto tra William e Harry è ormai rovinato per sempre. Anche se i due fratelli dovessero trovare un punto di incontro, non torneranno mai più affiatati come prima. Direttamente o indirettamente la causa della spaccatura è Meghan Markle.

Di fatto si è avverato quello che Lady Diana temeva di più, ossia che i suoi figli si dividessero. Non è un caso che la Principessa triste insistesse sempre nel raccomandare ai Will e Harry di rimanere uniti qualsiasi cosa accadesse.

Tra i due c’è sempre stata una sana rivalità, ma come è normale tra fratelli. In un’intervista congiunta del 2009, Harry parlando della vita militare e degli esami che ha dovuto affrontare, come William, per diventare pilota di elicottero, commentò: “Io sono meglio di lui, quindi va bene”. Il primogenito di Carlo e Diana replicò con una battuta ridendoci sopra.

La serenità di un tempo è andata perduta quando Meghan è entrata a Palazzo. Pare che William non gradisse particolarmente la cognata e avesse messo in guardia il fratello minore che per questo si irritò non poco. La faccenda è precipitata a Natale 2018, quando Harry accusò il fratello di non sforzarsi abbastanza per includere nella Famiglia Reale Lady Markle. L’epilogo è noto: a gennaio 2020 i Sussex hanno deciso di separarsi dalla Monarchia e vivere da cittadini privati.

La prova che i rapporti tra William e Harry e le relative moglie Kate Middleton e Meghan Markle siano inesorabilmente compromessi è arrivata il 9 marzo scorso durante il Commonwealth Day, quando i quattro si sono incontrati dopo mesi e a stento si sono salutati.

Intanto, Jayne Fincher, fotografa di Corte, ha dichiarato a Page Six che Diana sarebbe in pena nel vedere i figli in questa situazione: “Farebbe di tutto per riappacificarli“. Li avrebbe presi da parte e avrebbe detto: “Per l’amor del cielo, cosa sta succedendo qui? E poi avrebbe cercato di mettere pace anche tra Kate e Meghan“.

La fotografa sottolinea come anche Carlo sia scosso da quanto sta accadendo ai suoi ragazzi ai quali è molto affezionato, sebbene non abbia perdonato a Harry di essersene andato dalla Famiglia Reale.

Jayne Fincher, che ha lavorato per i Windsor 20 anni, ha rivelato come William e Harry fin da piccoli abbiano fatto tutto insieme, anche se hanno caratteri molto diversi. Il secondo, prima della morte della madre, era il più spavaldo e non aveva particolari problemi coi media, mentre il primo era più timido e teneva sempre la testa bassa come Diana davanti agli obiettivi.

Oggi le cose sono cambiate radicalmente e come riporta People il rapporto tra William e Harry è cambiato per sempre.