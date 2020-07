Meghan Markle, Harry è intrappolato: i segnali che lo rivelano

editato in: da

“Harry sembra in trappola e imbarazzato” durante il video-discorso con Meghan Markle sul Commonwealth. Questo è quanto rivela un’analisi condotta sul suo comportamento e le espressioni del suo viso mentre parlava.

Il discorso tenuto dal Principe in cui sottolineava la necessità di riconoscere gli errori del passato per non commetterli più è apparso come una critica alla Regina Elisabetta che è capo del Commonwealth e ha suscitato molto critiche perché sembrava che Harry prendesse posizioni politiche. E questo è assolutamente vietato a tutti i membri della Famiglia Reale, anche se non ricoprono ruoli o incarichi specifici a Corte.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judy James, il Principe sembrava imbarazzato e in alcuni momenti guardava a terra mentre parlava. Inoltre la sua collocazione nel lato opposto all’inquadratura, lo faceva apparire come “intrappolato”, chiuso da un lato dalla parete e dall’altro da Meghan che gli era accanto. Non solo gli occhi esperti della James si sono accorti di questo dettaglio, ma molti spettatori hanno commentato sui social che il video era “difficile e scomodo” da guardare. Qualcuno ha commentato che “Harry sembrava tenuto in ostaggio“.

L’esperta ha poi sottolineato come il marito di Meghan sembrasse riflettere su quello che stava dicendo, come se fosse consapevole dell’effetto che le sue parole avrebbero avuto. Ha poi aggiunto che Harry all’inizio della video-conferenza è rimasto a lungo in silenzio, mentre Lady Markle ha introdotto la conversazione. Meg è al centro dell’inquadratura e ha molto spazio per gesticolare, un dettaglio fondamentale che dà enfasi a quanto viene pronunciato. Per Harry invece non c’è spazio, né per muoversi, né all’inizio per parlare, quasi fosse schiacciato dalla presenza predominante della moglie.

Sicuramente la Markle è più a suo agio davanti alle telecamere, ma certo al Principe non manca l’esperienza di parlare in pubblico. Il video in questione rifletterebbe in un certo senso i sentimenti della coppia. Meghan si sente a casa propria, può fare quello che vuole, è lei la protagonista della scena e non deve seguire regole dettate dagli altri. Harry invece non si è mai completamente adattato alla nuova vita californiana, così distante da quella cui era abituato. Non c’è nessuno a proteggerlo, non ci sono comfort zone o procedure prestabilite da seguire. In più, come molto spesso è stato sottolineato dagli esperti di questioni reali, il Principe si sente dilaniato tra la moglie che sogna indipendenza e gloria in stile hollywoodiano (punta tra l’altro a Brad Pitt) e la sua famiglia d’origine che sa di aver in qualche modo deluso o quanto meno rattristato per la sua scelta di andarsene.

L’atteggiamento che ha tenuto durante il discorso sul Commonwealth è quindi emblematico di questa scissione. Harry sarebbe intrappolato tra questi due estremi. E se da un lato è schiacciato dall’iperattività di Meghan che vorrebbe comandarlo a bacchetta, dall’altro è in imbarazzo per quanto sta facendo alla Famiglia Reale.