Meghan Markle e Harry, il loro destino è nelle mani della Regina e di William

Si torna a parlare di “Megxit” e di Famiglia Reale britannica, perché i prossimi mesi potrebbero regalare risvolti interessanti in merito all’uscita dagli impegni di Corte da parte dei Duca e Duchessa del Sussex, Harry e Meghan.

I più appassionati ricorderanno che all’epoca dei fatti – l’8 gennaio 2020 – la coppia più chiacchierata degli ultimi anni annunciò via social il famoso “passo indietro” come membri senior della Famiglia Reale britannica, con la volontà di diventare finanziariamente indipendenti e trovando nuova dimora in California.

A riportare l’attenzione sugli aspetti tecnici di una delle vicende più discusse dalla stampa mondiale, è il biografo reale Robert Laicey, che in un recente podcast ha dichiarato alcuni retroscena interessanti che starebbero per accadere in merito. Sembra infatti che sua maestà la Regina Elisabetta e i diretti eredi al trono in linea di successione, ovvero il Principe di Galles Carlo e il Duca di Cambridge William, si riuniranno presto per decidere il destino della coppia, senza che Harry e Meghan Markle siano di fatto presenti. “Sappiamo che il prossimo marzo ci sarà una sorta di revisione di questa situazione”, ha dichiarato Robert Laicey, perché l’accordo formale dell’uscita dalla famiglia di Harry e Meghan è stato redatto nel marzo di quest’anno, e la regina ha suggerito un periodo di 12 mesi, per poi avviare una revisione.

Prima della fine di marzo 2021 quindi, la Regina, Carlo e William si siederanno a tavolino per decidere cosa fare, alla luce di un anno che ha visto Harry “in esilio” volontario, lontano dalla Famiglia Reale e dagli impegni ufficiali che questa comporta.

Non è detto però che per l’imminente revisione della faccenda fili tutto liscio a corte, in tanti si aspettano un colpo di coda della Regina Elisabetta, senza dimenticare dei dissapori tra William e Harry di cui si vocifera fin dall’inizio di questa storia.

A proposito di impegni reali, potremmo non vedere Harry e Meghan in vesti ufficiali fino a luglio 2021, data in cui cade l‘anniversario della nascita di lady Diana e per il quale i due fratelli Harry e William hanno commissionato una statua celebrativa della madre, che vedrà la luce a Kensigton Garden.

Nel frattempo gli appassionati potranno colmare il vuoto con la quarta serie di The Crown in arrivo il 15 novembre su Netflix, la serie che ripercorre l’intera storia della Famiglia Reale inglese è arrivata a raccontare proprio il capitolo riguardante l’indimenticabile Principessa del popolo Diana.