Meghan e Harry attaccati dagli hacker. La vendetta di Kate Middleton e della Regina

Kate Middleton e la Regina Elisabetta si godono la loro vendetta su Meghan Markle e Harry dopo che i Sussex sono finiti nel mirino degli hacker. Il secondogenito di Diana ha ormai preso la sua decisione, allontanandosi dalla Royal Family per costruire una nuova vita negli Stati Uniti con la moglie e il figlio Archie.

Harry non è tornato in Gran Bretagna nemmeno dopo che il padre Carlo è risultato positivo al Coronavirus e suo fratello William gli ha chiesto aiuto. Secondo fonti vicine alla coppia, Meghan sarebbe decisa a portare avanti il suo piano e non avrebbe intenzione di fermarsi di fronte a nulla. Cancellata la famiglia di Harry, l’ex star di Suits ha preteso di trasferirsi a Los Angeles per riprendere la sua carriera di attrice.

Nei giorni scorsi la coppia aveva annunciato a sorpresa la nascita di un nuovo marchio: Archewell dopo che la Regina aveva proibito al nipote di sfruttare quello di Sussex Royals. La notizia aveva lasciato l’amaro in bocca ai sudditi inglesi, convinti che questo non sia il periodo giusto per pensare al business di famiglia. La Gran Bretagna infatti si trova in una situazione difficile, con il primo ministro Boris Johnson malato, la Regina Elisabetta confinata a Windsor e Kate Middleton e William che lavorano da Anmer Hall, dove si trovano con i figli.

Secondo fonti di Corte, Catherine e la Sovrana avrebbero giudicato inappropriata la scelta di Meghan Markle di lanciare proprio ora un nuovo marchio. E se la duchessa non sembra più interessata al giudizio della cognata, a vendicare la Middleton ci avrebbero pensato di hacker.

Il lancio di Archewell infatti si è rivelato un vero e proprio flop. I pirati informatici infatti hanno prima acquistato il dominio scelto dai duchi di Sussex, poi hanno inserito al posto del sito un video Youtube che rimanda a un video di Kanye West. La clip è Gold Digger, una canzone del 2005 che sembra rivolta proprio a Meghan Markle. Questa parola inglese infatti significa “cercatore d’oro” e viene usata per indicare qualcuno che crea una relazione solo per interesse, basata sul denaro e non sull’amore. Un chiaro riferimento all’ambizione sfrenata di cui è stata accusata più volte l’ex attrice, ma soprattutto un attacco deciso alle finanze dei Sussex.

Meghan e Harry infatti da quando hanno lasciato la Corona non possono più contare su uno stipendio e il marchio Archewell, nei loro progetti, sarebbe servito ad assicurare un’entrata milionaria.