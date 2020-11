Meghan Markle, Harry appare in tv nella versione inglese di Ballando con le Stelle

editato in: da

Harry sorprende tutti e, dopo la Megxit, appare in tv senza Meghan Markle nella versione inglese di Ballando con le Stelle. Il secondogenito di Diana ha iniziato una nuova vita negli Stati Uniti, nella magione in cui vive con la moglie e il piccolo Archie. Nonostante sia ormai lontano da Londra, Harry continua ad avere un forte legame con gli amici che ha lasciato in Inghilterra. Fra loro c’è JJ Chalmers, membro dei Royal Marines e volto degli Invictus Games.

Alle spalle Chalmers ha un passato difficile che ha affrontato proprio grazie all’aiuto di Harry. Durante una missione in Afghanistan infatti era rimasto ferito gravemente alle gambe, alle braccia e al viso. Tornato in patria aveva affrontato un percorso di recupero molto lungo e complicato. A regalargli di nuovo il sorriso sono stati gli Invictus Games. JJ infatti nel 2014 è diventato capitano della squadra di ciclismo trike e ha conquistato la medaglia d’oro.

Con il tempo fra il militare e Harry è nato un rapporto forte e sincero, così tanto che il principe ha scelto di intervenire in collegamento a Strictly Come Dancing, versione inglese di Ballando con le Stelle in cui JJ è in gara. Chalmers, in coppia con la ballerina Amy Dowden, ha ricevuto il supporto dell’amico. Con una camicia e la barba lunga, Harry è intervenuto nel programma della BBC, scherzando con l’amico. “Stai decisamente avendo un impatto sulla società ora – ha detto, rivolgendosi al concorrente -. Soprattutto quando indossi quei pantaloncini blu attillati”. Non sono poi mancati momenti di commozione. “Quando ho incontrato JJ la prima volta, era un guscio chiuso in sé stesso – ha confessato Harry -. Vederti brillare agli Invictus e vederti tornare a essere quello che eri è l’inizio di un viaggio straordinario”.

Mentre Chalmers si è commosso e ha ringraziato il nipote della Regina. “Se il principe Harry non avesse creato i giochi Invictus non avrei avuto l’occasione che mi avrebbe cambiato vita per sempre. Non sarei qui senza di lui”, ha detto. Per Harry l’apparizione nella versione inglese di Ballando con le Stelle è la prima in tv e pubblica dopo la Megxit. Secondo alcune indiscrezioni la Sovrana avrebbe richiamato il principe a Londra per discutere alcune questioni con William, Carlo e Kate Middleton, ma è molto probabile che Harry e Meghan Markle, anche questa volta, non raccoglieranno l’invito.